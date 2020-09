Il “Poster Project” di Sanlı Akgün: le squadre da calcio in versione locandina

Quasi tutti gli appassionati di calcio, durante l’infanzia e l’adolescenza, avranno avuto nella loro cameretta poster e fotografie dei loro campioni preferiti, o la propria formazione del cuore schierata in grande spolvero.

Più complicato sarebbe avere un poster che rappresentasse a pieno il club che si sostiene: una possibile soluzione potrebbe essere il lasciarsi ispirare dai lavori di Sanlı Akgün, un graphic designer di Instanbul. Come pubblicato da lui stesso sulla propria pagina di Behance in due occasioni, il grafico turco si è fatto influenzare dalle più prestigiose squadre di calcio europee, inserendo i loro loghi e colori in locandine minimalistiche dal risultato avvincente.

Ecco qui per voi i risultati.

Atletico Madrid – Barcellona

Juventus – Liverpool

Manchester City – Manchester United

Real Madrid – Roma

Tottenham – Valencia

Quali di questi poster vi piacciono di più? Starebbero bene nella vostra cameretta d’infanzia?