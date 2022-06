Il ruggito dei tifosi sulla maglia away dell’Athletic Club de Bilbao 2022-2023

Pochi giorni dopo la presentazione della divisa home, New Balance e Athletic Club de Bilbao lanciano anche il kit away per la stagione 2022-2023. Il tema della campagna è ancora la celebrazione dell’appartenenza basca, declinato qui da New Balance con più libertà rispetto allo stile classico della maglia casalinga.

Uno sfondo “Magnet Grey” fa da tela al leone stilizzato che si nasconde dietro lo stemma del club. Dettagli geometrici rossi e neri lo tratteggiano in una posizione sicuramente non casuale. Tramite questo simbolo infatti New Balance ha voluto esaltare sia lo spirito feroce dei giocatori che il ruggito dei tifosi.

Come nella divisa home anche qui troviamo sul retro la Ikurrina, mentre il colletto si trasforma in un semplice girocollo nero con bordino bianco. Completamente rossi con una banda nera sia i pantaloncini che i calzettoni.

“Lo spirito incredibile che anima l’Athletic Club è stato l’ispirazione per la maglia da trasferta di quest’anno. Il design feroce si abbina all’energia e allo spirito di questo club unico. Non vediamo l’ora di vederla in azione” ha dichiarato Kenny McCallum, direttore generale di New Balance Football.

Una maglia che sembra mettere d’accordo davvero tutti, come sottolineato anche da Inigo Martinez: “Il nuovo design mostra il sentimento familiare dell’Athletic Club. È difficile esprimere a parole cosa significhi giocare per questa squadra e penso che questa maglia ci renda tutti orgogliosi”.