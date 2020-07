Attenti al Lupo! Nike e Roma lanciano la maglia away 2020-2021

La Roma e Nike, giunti al loro sesto ed ultimo anno di collaborazione, hanno presentato quest’oggi la nuova maglia da trasferta 2020-2021, contraddistinta da un design minimal ed elegante.

Se la prima maglia si presenta con una tradizionale base color rosso acceso che sfuma nella parte superiore, creando un effetto arcobaleno che va ad omaggiare la “maglia ghiacciolo” della stagione 1979-1980 della squadra capitolina, per la seconda maglia, Nike ha prodotto una divisa color avorio che dovrebbe evocare i monumenti della città.

Sul petto spicca uno stemma molto caro alla tifoseria giallorossa, ossia il Lupetto di Piero Gratton, in una versione davvero aggressiva, di colore nero e rosso, libero dal consueto cerchio a fare da sfondo.

Davvero interessante la scelta di Nike per quanto concerne il colletto della maglia. Il design tradizionale ha un colore principale granata bordeaux, con profili gialli e rossi. Questa particolare tonalità di rosso colora anche le maniche e le strisce laterali ed il tipico swoosh Nike, mentre il main sponsor Qatar Airways è di color nero.

Per quanto riguarda i pantaloncini ed i calzettoni, Nike ha optato per una bicromia, con i pantaloncini colore rosso scuro e dettagli come il Lupetto ed il logo Nike di tonalità coordinata alla maglietta, mentre i calzini in avorio, con il rosso presente nel risvolto e per lo swoosh.

Come giudicate il lavoro di Nike per la divisa da trasferta della Roma 2020-2021?