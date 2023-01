Se sei un appassionato di calcio, probabilmente stai cercando il posto ideale dove comprare le maglie da calcio della tua squadra del cuore per far crescere la tua collezione o per fare un regalo. Ci sono diverse opzioni disponibili, dai negozi sportivi specializzati agli store online, passando per i siti ufficiali dei club o dei marchi produttori.

In questo articolo esploreremo i siti di maglie calcio più affidabili in cui è possibile acquistare prodotti originali, con l’obiettivo di aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Indice

Sul negozio del baffo americano ecco i prodotti di Inter, Liverpool, PSG, Barcellona, Chelsea. Consigliamo di iscrivervi gratuitamente al sito per diventare Member Nike, otterrete la spedizione gratis, avrete accesso in anteprima ai lanci più esclusivi e riceverete offerte dedicate durante tutto l’anno.

Immancabile la sezione Outlet con maglie e scarpe da calcio a poco prezzo e sconti che arrivano anche al 50%.

Spedizione: gratis se ti iscrivi al sito o superi i 99 € di spesa, altrimenti 5 €.

Reso: gratis entro 30 giorni, puoi anche restituire i prodotti presso i Nike Store abilitati.

Adidas – Divise da calcio

Adidas sponsorizza squadre famose come Juventus, Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Bayern Monaco e Ajax. Oltre alle maglie da calcio originali è possibile trovare tute, giacche, felpe, pantaloncini e calzettoni. Da tenere d’occhio la sezione Outlet dove potrete trovare un prezzo più basso e offerte fino al 60%.

Spedizione: gratis con una spesa di 50 €, altrimenti 4,99 €

Reso: gratis entro 60 giorni

Senza dubbio uno dei più grandi shop di vendita maglie calcio provenienti da tutto il mondo, dai grandi classici degli anni ’80 e ’90 ai kit più recenti, un vero paradiso per gli appassionati. Le divise sono nuove con cartellino o di seconda mano (le condizioni sono descritte nella scheda prodotto), ma è possibile trovare anche maglie indossate con certificato di autenticità, materiale da allenamento, abbigliamento e accessori spesso provenienti direttamente dai magazzini dei club.

A chi visita l’Inghilterra consigliamo di recarsi presso i negozi fisici situati a Londra (17 Commercial Street) e Manchester (Barton Arcade, Deansgate). Ordinate con tranquillità, non ci sono spese doganali in Italia.

Spedizione: da 9,99 £, il costo dipende dalla quantità dei prodotti acquistati.

Reso: entro 14 giorni dalla consegna.

A differenza di quanto si possa pensare, l’offerta su Amazon non è così ampia ed è necessario districarsi fra le decine di repliche a poco prezzo. È comunque possibile trovare buone occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Per aiutarvi a scegliere potete consultare anche la vetrina di Passione Maglie su Amazon.

Precedentemente conosciuto come Calcioshop, è uno dei siti italiani più forniti per magliette e scarpe da calcio. Qui troverete le divise di Serie A, Premier League, Liga e altri campionati esteri, senza dimenticare le nazionali. Il negozio ha anche tre sedi fisiche a Milano, Bergamo e Barzago.

Spedizione: 6,90 €

Reso: gratis entro 30 giorni

Insieme a centinaia di articoli per qualsiasi sport, la catena francese ha pure una sezione per acquistare maglie calcio, tute, t-shirt e pantaloncini per adulti e bambini.

Spedizione: gratis con una spesa di 50 €, altrimenti da 3,99 €

Reso: gratis entro 30 giorni

Negozi internazionali

Potrete soddisfare la vostra voglia di kit ufficiali anche nei seguenti siti: Kitbag, Pro Direct Soccer, Subside Sports, Futbol Emotion, Calcioitalia, Unisport.

Siti ufficiali dei club

Ormai ogni squadra ha uno shop ufficiale dove poter comprare non solo le maglie da gioco, ma anche tutto il merchandising con il logo del club.

Scegliete pure il negozio che preferite per acquistare maglie calcio originali, se avete dubbi su uno store online vi rimandiamo ai 5 consigli per non farvi fregare.

Con alcuni dei siti linkati in questo articolo, Passione Maglie ha un’affiliazione e ottiene una piccola commissione in caso di acquisto. Per il cliente non cambia nulla, non ci sono variazioni di prezzo, per noi è un grande aiuto.