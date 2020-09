Il legame fra Roma e Nike Air Max sulla terza maglia 2020-2021

In quella che sarà l’ultima stagione di Nike sulle maglie della Roma, ecco la nuova terza maglia 2020-2021 che fonde lo stile giallorosso con l’eredità delle sneakers Air Max.

Nero, arancione e grigio, tre colori che riportano alla mente la terza divisa del 1998-1999 firmata Diadora. Il nero corvino la fa da padrone, l’arancione copre le spalle e si congiunge nel colletto a ‘V’, mentre il grigio caratterizza la speciale stampa safari presente sui fianchi.

È proprio la texture safari, ideata da Tinker Hatfield, a dare alla maglia un tocco più fashion. La stessa è presente anche nella NBHD Air Max 90, la scarpa rilasciata insieme a tutta la collezione della Roma.

Tornando alla maglia, notiamo che lo stemma societario è colorato di arancione su fondo nero, così come lo swoosh del brand americano. Qatar Airways è in bianco, lo stesso colore scelto per la stampa di nomi, numeri e del co-sponsor Hyundai.

I pantaloncini e i calzettoni sono neri con dettagli arancioni.

La terza divisa della Roma sarà disponibile in vendita a partire dal prossimo 23 settembre.

Qual è il vostro giudizio sull’ultimo lavoro di Nike per l’AS Roma?