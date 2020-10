Il ritorno del giallo sulla terza maglia del Tottenham 2020-2021

Nike e Tottenham hanno presentato la terza divisa che gli Spurs indosseranno per la stagione 2020-2021.

In linea con la collezione Nike 2021 per i Club Élite che si ispira alla commistione tra Air Max e maglie storiche, il design della divisa del Tottenham trae ispirazione dalle celebri Air Max ’95 e al suo caratteristico effetto gradiente (seppur in una combinazione di colori differente).

In base alle informazioni in nostro possesso potrebbe esserci la possibilità di vedere presto una quarta divisa che seguirà la palette di colori originale delle scarpe in questione.

Il giallo nella storia degli Spurs

Il colore principale della divisa è il giallo (Tour Yellow), colore che è stato un punto fermo nella storia del club (ben 19 divise tra away e third dalla fine degli anni ’50).

Infatti la prima volta in cui è stato introdotto il colore giallo risale alla divisa da trasferta del 1958 sotto la gestione del leggendario Bill Nicholson con cui il club in seguito vincerà il secondo titolo nazionale (1961), due FA Cup, due Coppe di Lega, la Coppa delle Coppe e la Coppa UEFA.

Tra le divise scolpite nella memoria dei tifosi ci sono le maglie da trasferta del 1970-71 (vittoria della League Cup) e del biennio 1980-82 (vittoria di FA Cup e Charity Shield), quest’ultima utilizzata anche come terza nel 1984 (vittoria della Coppa UEFA), da cui Nike ha attinto per l’interessante scelta di posizionare lo stemma societario e lo Swoosh al centro della maglia.

È nella stagione 2014-15 che gli Spurs hanno indossato per l’ultima vola un completo giallo, stagione in cui il club ha raggiunto la finale di Coppa di Lega.

Terza maglia Tottenham 2020-2021

La maglia è a girocollo con rifiniture e inserti blu navy. Su entrambi i lati è presente l’effetto gradiente in sfumature di giallo che scorre lungo tutta la divisa fino ai pantaloncini, che oltre ad avere una tonalità di giallo leggermente più scura introducono un’interessante novità, lo stemma societario fa compagnia allo Swoosh Nike nella parte sinistra (stile Galatasaray).

I calzettoni, dello stesso giallo dei pantaloncini, presentano una banda orizzontale blu navy con all’interno un motivo pixellato presente anche sul bordino del retro della maglia che richiama il design delle Air Max 2090, le nuove scarpe progettate insieme alla divisa. Piccola curiosità, la scritta Spurs è in minuscolo a differenza dei kit di casa e trasferta.

Che giudizio date al lavoro della Nike per la terza maglia del Tottenham 2020-2021?