Il ritorno del cannone segna la maglia away dell’Arsenal 2021-2022

Anche in Premier League è arrivato il momento di scoprire le novità della prossima stagione, dopo il Chelsea è toccato all’Arsenal presentare la nuova maglia away 2021-2022.

Adidas si è ispirata alla divisa indossata dalla squadra che nel 1971 conquistò lo storico “double” Premier (all’epoca First Division) – FA Cup. La nuova uniforme segna il ritorno del cannone, emblema per eccellenza della storia del club di Londra.

La maglia si presenta molto semplice, colorata di giallo con finiture blu navy su girocollo, spalle e bordi delle maniche ed anche all’interno del fondoschiena nel quale viene ricamato il motto “victoria concordia crescit” utilizzando il font gotico reintrodotto lo scorso anno per nomi e numeri e che sarà adottato anche quest’anno esclusivamente per le partite di coppa.

Degli inserti rossi sono presenti negli orli delle maniche e all’interno del collo. Il cannone viene ricamato sul cuore rimpiazzando così lo stemma del club, colorato di blu navy così come il marchio Adidas e gli sponsor. Nel backneck è presente il logo di “Arsenal for Everyone”, simbolo della diversità che contraddistingue il panorama Gunners.

I pantaloncini sono anch’essi gialli con dettagli blu, decorati da un “taglio” sui lati che sovrappone la parte frontale a quella posteriore mentre i calzettoni, in tinta con il resto della divisa, hanno il risvolto a righine rosso-blu. Sugli stinchi si trova l’acronimo AFC invece sui polpacci è presente il logo Adidas. La maglia infine sarà opzionabile anche come kit per i portieri.

Il kit è stato indossato per la prima volta dalla squadra femminile il 16 maggio nel turno di Women’s FA Cup, esordio col botto con la vittoria per 9-0 contro il Crystal Palace, mentre lo vedremo indossato in Premier League nell’incontro sempre tra Crystal Palace e Arsenal, nell’ultima trasferta stagionale in programma il 19 maggio.

Il lancio della divisa prevede inoltre una serie di video in cui tifosi e giocatori raccontano la propria storia di fede e appartenenza al club. E voi cosa pensate della maglia away dei Gunners 2021-2022?