La battaglia di Ponte Milvio sulle maglie della Boreale 2023-2024

Dopo aver disegnato le sacre fiamme di Vesta il marchio Ezeta è tornato in campo con le maglie della Boreale 2023-2024, squadra che milita in Eccellenza. Una collezione di kit ispirati alla celebre battaglia di Ponte Milvio e presentati con uno shooting fotografico in tema per non lasciare nulla al caso, una cura del dettaglio che ormai è consuetudine per il brand romano.

Un dipinto sulla prima maglia viola

La prima maglia, tinta nei colori viola e bianco, riporta sullo sfondo il dipinto della battaglia di Ponte Milvio, un affresco della scuola di Raffaello Sanzio datato fra il 1520 e il 1524.

La battaglia fu combattuta nel 312 fra l’imperatore Costantino I e Massenzio nel corso di una lunga serie di guerre civili per il controllo dell’Impero romano. Nel corso della battaglia, combattuta nei pressi del Ponte Milvio a Roma, Massenzio morì annegato nel Tevere, il suo corpo fu poi estratto dal fiume e decapitato. La sua testa fu fatta sfilare come trofeo il giorno successivo per le strade di Roma.

Ezeta ha riprodotto in sublimatico il dipinto sull’intera casacca evidenziandolo sul petto con una fascia bianca abbinata al colletto a girocollo e all’orlo delle maniche. Sul cuore è stato apposto lo stemma del club, anch’esso ridisegnato per l’occasione, in cui compaiono la porta di Ponte Milvio e la stella polare che indica la via del nord verso l’Aurora Boreale.

Il dipinto prosegue anche sul retro dove troviamo la figura di Costantino in evidenza.

In hoc signo vinces

La storia di Costantino compare anche sulla seconda maglia bianca e sulla terza maglia nera della Boreale. Secondo la leggenda, Costantino ebbe una visione in cielo della scritta ‘In hoc signo vinces’ (In questo segno vincerai) insieme ad una croce fiammeggiante. La notte successiva gli sarebbe apparso Cristo in sogno, ordinandogli di adottare come vessillo il simbolo cristiano del chi-rho, detto anche monogramma di Cristo.

Proprio a questo simbolo è ispirato il pattern presente sulle divise da trasferta nelle quali spicca la croce frontale.

Rosso e viola per i portieri

La quarta maglia della collezione Ezeta è riservata ai portieri, il design è identico alla divisa casalinga con la riproposizione del dipinto della battaglia, cambiano solo i colori che diventano il rosso e il viola.

All’appello non potevano mancare i numeri, Ezeta ha disegnato un font ispirato alla scrittura epigrafica romana, su tutti i numeri è stata aggiunta la scritta Boreale. I colori sono il bianco per la prima e la quarta divisa, viola per la casacca away e oro per la terza maglia.

Il lancio delle maglie è stato un successo, tanto da polverizzare le scorte in sole 24 ore dal lancio, un nuovo stock sarà disponibile prossimamente per l’acquisto su Classic Football Shirts e Calcioitalia.

Ora tocca a voi, qual è il vostro parere sulle divise della Boreale 2023-2024 firmate Ezeta?