Prosegue la collaborazione fra il Milan e i Rolling Stones, un club e una band iconici nel mondo del calcio e della musica rock. Un sodalizio nato in occasione del concerto dello scorso giugno a San Siro, unica tappa italiana del tour estivo per il gruppo britannico.

Il secondo drop della capsule collection “AC Milan x The Rolling Stones” è composto da quattro pezzi principali, fra cui spicca la Varsity Jacket in lana ed ecopelle, arricchita da patch e ricami sia fronte che retro – tra cui la scritta “AC Milan x The Rolling Stones” e il ricamo “Sympathy for the Devil”, che unisce uno dei brani più celebri della rock band inglese al Milan.

La collezione comprende anche due differenti t-shirt, una felpa con cappuccio e vari accessori come un cappellino con logo ricamato, un notebook, portachiavi, sciarpa, tazza e dei braccialetti.

Tutti i pezzi sono arricchiti dalla famosa “linguaccia” dei Rolling Stones, che per l’occasione è stata colorata di rossonero, creando un logo unico che fonde il simbolo della band e i colori del Milan.

Questa collaborazione unisce due mondi diversi, il calcio e la musica, accomunati dalla passione dei propri fan e dalla capacità di generare forte emozioni. Il lancio del secondo drop si inserisce in un contesto di crescita del brand AC Milan fuori dal campo, con progetti e collaborazioni importanti nel mondo della moda e dell’intrattenimento.