Riutilizzo e sostenibilità: Real Betis x Equipo FC

Il Real Betis in collaborazione con lo studio creativo Equipo FC ha lanciato una nuova collezione in stile urbano altamente sostenibile.

Attraverso la propria piattaforma “Forever Green” il club, avvalendosi della grande forza attrattiva del calcio, mira a sensibilizzare i tifosi alla protezione e salvaguardia del nostro pianeta e conseguentemente alla lotta ai cambiamenti climatici in corso.



La collezione è realizzata artigianalmente con il riutilizzo di materiale tecnico ufficiale invenduto delle stagioni precedenti, ed è composta da cinque capi in edizione limitata: una camicia, un top, un marsupio, una borsa e un ‘bomber’, quest’ultimo è stato realizzato con le magliette commemorative che la prima squadra ha indossato durante la Copa del Rey 2021/22.

Camicia

Top

Marsupio

Borsa

Bomber

La collezione è già disponibile per la prevendita attraverso il nuovo negozio online del Club. Gli appassionati potranno prenotare in anticipo il proprio articolo e lo riceveranno a casa una volta terminato il processo di lavorazione. I prezzi vanno dagli 80 euro per top, marsupio e borsa ai 100 euro per la camicia fino a 165 euro per il bomber.

Vi piace la collezione Real Betis x Equipo FC? Vi convince l’idea di riutilizzare i capi invenduti dandogli una nuova vita?