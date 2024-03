La collaborazione tra Nivelcrack e Venezia: originalità e stile anni 2000

La squadra di calcio del Venezia è unica nel suo genere: non solo gioca le sue partite a due passi dalla laguna più famosa al mondo e in una delle città più riconoscibili, ma ha anche dei colori sociali particolari. Nero, arancione e verde sono una combinazione introvabile, se non sulle magliette dei lagunari.

Negli ultimi anni, a queste particolarità, è stato aggiunto un certo gusto per il design e lo stile sfociati in un innalzamento della qualità grafica delle maglie che vediamo in campo tutti i weekend. Questa volta, però, il Venezia fa colpo fuori dal campo presentando una collezione di capi di abbigliamento assieme a Nivelcrack.

Per chi non lo conoscesse, Nivelcrack è uno studio creativo con base a Seoul, in Corea del Sud, che negli ultimi anni si è distinto nella sua missione di interpretare il calcio nel loro modo prendendo a piene mani dalla cultura di questo sport. La collaborazione ne è la prova: i colori del Venezia vengono esaltati in una collezione dal taglio semplice e grafiche piene, con una strizzata d’occhio agli ornamenti tipici del Rinascimento presenti nella città della Laguna.

Gli appassionati ed i più attenti di voi potranno riconoscere nei capi di abbigliamento un tocco retrò, che riporta con forza all’estetica calcistica degli anni 2000. Basta osservare i due capi principali della collezione: una felpa e una giacca di tuta, entrambe nere con grandi parti colorate a tinta unita di arancione e verde. Non sfigurano nemmeno il cappello di lana rigato e la sciarpa a trama rinascimentale, colorati nello stesso stile; principalmente neri invece i pantaloni di tuta, che presentano i loghi di Venezia e Nivelcrack ai lati, e la maglietta nera dedicata al Cafè Nivelcrack.

Nessuna miscela a base di caffeina particolare: si tratta di un vero e proprio bar, aperto tra ottobre e novembre scorso dallo studio creativo assieme al club arancioneroverde, dove si poteva gustare un caffè ed acquistare direttamente in questo originale pop-up store i capi presenti di questa collezione. L’ultimo dei quali è una spilla dorata, oggetto originale che incastra i loghi di Venezia e Nivelcrack suggellando questa collaborazione. Se qualcuno di questi articoli vi ha conquistato e rimpiangete di non essere passati dalla laguna in quel periodo, potete comunque ricorrere ai rispettivi shop online.

Cosa ne pensate del lavoro presentato da Venezia e Nivelcrack? Quale tra gli oggetti di questa collezione è il più interessante?