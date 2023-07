La maglia del Venezia 2023-2024 è un omaggio all’architetto Carlo Scarpa

Calcio, architettura e cultura si uniscono sulla nuova maglia del Venezia 2023-2024 realizzata da Kappa in collaborazione con lo studio Boreau Borsche.

Se la maglia pre-gara svelata pochi giorni fa era un tributo agli abitanti della splendida Venezia, la nuova divisa home omaggia il celebre architetto veneziano Carlo Scarpa, nell’anno della diciottesima Biennale di Architettura.

A firmare la campagna è il fotografo Sam Gregg con una serie di scatti presso la Fondazione Querini Stampalia, ambienti che Carlo Scarpa ha ridisegnato negli anni Sessanta.

In continuità con le maglie degli ultimi anni (2021-22 e 2022-23), il colore principale rimane il nero, mentre l’arancione e il verde colorano la banda verticale che scorre al centro. Il colletto a girocollo, chiuso da un bottone, è dorato, così come i bordi delle maniche nella versione a maniche corte. L’oro, una tinta che l’architetto Scarpa utilizzava nei profili che nobilitavano le sue opere, è stato usato anche per lo stemma del club lagunare, per il logo Kappa e per la scritta “Città di Venezia”, tutti posizionati per la prima volta sul lato sinistro.

Anche nel 2023-24 il Venezia è riuscito a fare un lancio ben curato che ha dato i suoi frutti, ma non sono mancate le critiche. In particolare i tifosi non apprezzano la prevalenza del nero rispetto agli altri colori, senza dimenticare il poco apprezzato oro.

Voi da che parte state?