Il Palermo FC, in collaborazione con Puma, ha finalmente svelato la nuova maglia per la Serie B 2024-2025. Per la prima volta la presentazione è avvenuta a New York insieme a tre leggende del club rosanero: Javier Pastore, Amauri e Luca Toni.

Il design della nuova maglia prevede uno scollo a V parzialmente tinto di nero e un pattern geometrico sulle maniche e sui fianchi. Sul petto sono apposti lo stemma del club e il logo di Puma, più in basso ecco gli sponsor Old Wild West e Bisaten entrambi colorati di nero. Sul retro spazio alla scritta “#Siamo Aquile” sopra la stampa di nomi e numeri, anch’essi in nero.

La nuova maglia del Palermo è realizzata in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione Puma dryCELL. Questo sistema di gestione dell’umidità è progettato per assicurare la perfetta temperatura corporea, rendendo la maglia ideale sia per le partite che per l’uso quotidiano. Grazie alla recycling technology RE:Fibre di Puma, già vista ad esempio per il Manchester City, la maglia contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. Insomma, non solo è una dichiarazione di moda, ma è anche una scelta sostenibile.

Il kit casalingo è completato dai pantaloncini neri con inserto rosa e dai calzettoni rosa, creando un look coordinato e accattivante.

Con questa nuova maglia, Puma e Palermo FC non solo celebrano la ricca storia del club, ma guardano anche al futuro con materiali sostenibili. E voi, cosa ne pensate del nuovo kit?