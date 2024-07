Il Bari ha presentato le nuove maglie per la Serie B 2024-2025 che segnano il ritorno dello sponsor tecnico Erreà. Il concept delle divise è un omaggio all’arte della città di Bari, dai mosaici storici ai motivi floreali, ogni dettaglio racconta una storia.

Un Tuffo nel Passato con il Mosaico di Timoteo

La prima maglia, in un classico bianco con dettagli rossi sul colletto e sui bordi, mostra un disegno tono su tono sullo sfondo ispirato al mosaico di Timoteo, un gioiello nascosto nei sotterranei della Cattedrale di San Sabino, il duomo di Bari.

Questo prende il nome da un fedele che, sciogliendo un voto, completò ka decorazione della sala con un raro e pregevole mosaico: un tappeto di pietra che simboleggia il mare che circonda la città. Indossare questa maglia sarà come portare con sé un pezzo di storia in ogni partita.

Anche la seconda maglia, rossa con finiture bianche, mostra il mosaico della cattedrale cittadina sullo sfondo. Sul retro del collo troviamo il ricamo con le iniziali del club “SSCB”. I pantaloncini e i calzettoni sono entrambi rossi per un look total red in campo.

Eleganza Misteriosa dall’Altare del Patrocinio

La terza maglia, con i suoi colori antracite e nero, è forse la più intrigante. Prende ispirazione dalla lastra d’argento dell’altare del Patrocinio nella Basilica di San Nicola, decorata con motivi floreali e una misteriosa iscrizione di 624 caratteri latini. Questa maglia non solo esalta l’eleganza, ma aggiunge anche un tocco di mistero e raffinatezza anche grazie all’inserimento del logo tono su tono.

Tutte e tre le maglie condividono alcuni dettagli tecnici comuni, come la scollatura a V, il para sudore personalizzato con la scritta SSC Bari e l’inconfondibile stemma con il galletto, simbolo del club. Realizzate in morbido tessuto Mundial, queste divise garantiscono il massimo comfort e prestazioni ottimali. La costruzione a doppia foratura favorisce la ventilazione e regola la temperatura corporea, rendendole perfette per affrontare ogni sfida sul campo.

Le nuove maglie del Bari per la stagione 2024-2025 sono un perfetto mix di storia, arte e innovazione. Ogni dettaglio è pensato per raccontare una parte della ricca cultura di Bari, permettendo ai giocatori e ai tifosi di portare con sé un pezzo della loro città in ogni partita.

Adesso non resta che vederle all’opera sul campo. E voi, cosa ne pensate del ritorno di Erreà per il Bari?