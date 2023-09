Le maglie della Serie B 2023-2024

Dopo aver aver analizzato tutte le maglie della Serie A 2023-2024, scendiamo nella serie cadetta per mostrarvi i colori del “campionato degli italiani”.

La Serie B 2023-2024 è iniziata il 18 agosto e si concluderà il prossimo 1o maggio, in seguito si disputeranno i playoff promozione e l’eventuale spareggio playout per sancire la squadra retrocessa in C. Fra le 20 squadre partecipanti si registra l’esordio assoluto della FeralpiSalò, mentre tornano in B rispettivamente dopo 50 e 19 anni il Lecco e il Catanzaro. Ultima novità è la Reggiana che fa compagnia ai club retrocessi dalla Serie A: Cremonese, Sampdoria e Spezia.

Si parte!

Maglie Ascoli 2023-2024 – Nike

Anche quest’anno sono quattro le maglie sfoggiate dall’Ascoli marchiate Nike (tramite il distributore GG Teamwear). Nella prima maglia a strisce verticali bianconere spiccano i bordi rossi di colletto e maniche, un richiamo sia ai colori del logo societario, sia ai mitici calzini rossi che ricordano il presidente Costantino Rozzi.

Le restanti maglie condividono il medesimo template e sono colorate di bianco-nero, nero-oro e turchese-bianco. Lo sfondo delle immagini è un omaggio al Patrono di Ascoli Sant’Emidio e alla Quintana.

Maglie Bari 2023-2024 – Kappa

È un palo rosso centrale e diviso in due parti a caratterizzare la nuova maglia del Bari 2023-2024. La particolare grafica a frecce del palo la ritroviamo sia sulla divisa away interamente rossa, sia sulla terza maglia tinta di nero e oro con bordi tricolore: bianco, rosso e nero.

Al fianco dei Galletti c’è sempre Kappa per il sesto anno consecutivo.

Maglie Brescia 2023-2024 – Kappa

Risponde “presente” la consueta ‘V’ che adorna le maglie da casa e trasferta del Brescia griffato Kappa, in questa stagione va a ricoprire anche le maniche richiamando alla mente diverse maglie indossate negli anni ’90.

La terza maglia celebra i primissimi colori del club, il blu e l’arancione, la ‘V’ è invece formata dal disegno stilizzato (molto) di una rondine per ricordare il soprannome dei calciatori bresciano: Le Rondinelle. All’interno del colletto di tutte le divise c’è la scritta in dialetto “Adòs”.

Maglie Catanzaro 2023-2024 – Eye Sport

Tornato in B dopo ben 19 anni, il Catanzaro si presenta al via con due maglie realizzate da EYE Sport. Il tradizionale colore rosso con inserti gialli vede sovrapposto il pattern “USCZ29” che ritroviamo in tutta la collezione 2023-24. Sull’orlo interno è riportata la frase “Per la nostra gente, per la nostra maglia, per la nostra storia”.

Il medesimo pattern tono su tono ricopre anche la maglia da trasferta, bianca con colletto e bordi delle maniche giallorossi.

Maglie Cittadella 2023-2024 – Erreà

Secondo anno firmato Erreà per il Cittadella che ha svelato tre nuove maglie. In casa l’inconfondibile granata viene esaltato dalle righe tono su tono che ricordano la sagoma della cinta muraria della città veneta. Il colletto e l’orlo delle maniche sono bordati di nero e oro.

Gialla con finiture granata è la maglia da trasferta, sullo sfondo troviamo un design a rombi che richiama le quattro porte monumentali di accesso alla città. La terza maglia si distingue per le sottili strisce orizzontali granata, blu e azzurre, un motivo grafico che ritroviamo anche sul bordo delle maniche, sui pantaloncini e sui calzettoni.

Su tutte le maglie è presente il nuovo logo del club che celebra i 50 anni: 1973-2023.

Maglie Como 2023-2024 – Erreà

Nessuna novità in casa del Como, come dichiarato lo scorso anno le maglie di Erreà sarebbero durate due stagioni, proprio come accadeva un tempo, soprattutto all’estero. Il dipinto nel tessuto che unisce le diverse sfumature dell’acqua sarà protagonista anche nella Serie B 2023-2024.

Maglie Cosenza 2023-2024 – Nike

È ancora Nike, tramite Linea Oro Sport, a marchiare le divise del Cosenza Calcio che per il secondo anno si discostano dalla tradizione. Grandi assenti le strisce verticali rossoblù, al loro posto sulla maglia casalinga troviamo una serie di righine orizzontali rosse su sfondo blu navy. Soprannome del kit casalingo: Laser.

La maglia away è bianca a girocollo con un inserto in varie tonalità di rosso e blu nella parte superiore.

Maglie Cremonese 2023-2024 – Acerbis

La Cremonese punta al ritorno immediato in Serie A con le maglie realizzate da Acerbis. Le tipiche righe grigiorosse mostrano uno spessore differente fra loro, il colletto è chiuso da due bottoni a pressione.

In trasferta spicca la stampa della cartina di Cremona sullo sfondo bianco, il grigiorosso colora invece le spalle e le maniche. Terza maglia nera con motivi grigiorossi e soprattutto lo stemma usato negli anni ’80 e ’90.

Maglie FeralpiSalò 2023-2024 – WeArlequin

Per l’esordio assoluto in Serie B le nuove maglie della FeralpiSalò, autoprodotte con il marchio WeArlequin, sono state presentate con lo slogan “Non si scorda mai”. Prima maglia divisa a metà fra il verde e l’azzurro, proprio come nel 2009, anno della fusione fra il Salò e il Lonato che ha dato originale all’attuale squadra di proprietà della Feralpi.

Ed è proprio la casa madre Feralpi ad essere omaggiata sulla divisa away con il colore dell’acciaio, la grafica sullo sfondo richiama le barre tonde realizzate giorno e notte nello stabilimento di Lonato.

Maglie Lecco 2023-2024 – Legea

Terminate le tribolazioni per l’ammissione in Serie B, il Lecco ha finalmente presentato la nuova maglia 2023-2024. Realizzata da Legea con le consuete strisce verticali blu-celesti, presenta uno scollo a V e gli anni 1973-2023, a ricordare i 50 anni dall’ultima comparsa nel campionato cadetto.

Maglie Modena 2023-2024 – New Balance

“La nostra città. La nostra maglia”. È questo il motto scelto dal Modena per svelare le nuove divise 2023-24 realizzate insieme a New Balance.

Tre maglie che condividono lo stesso modello con un colletto a polo chiuso da due bottoni, il logo del club con il canarino sul cuore e lo stemma della città di Modena sul retro del collo. La campagna di lancio ha visto protagonista la gente di Modena.

Maglie Palermo 2023-2024 – Puma

Tanto rosa, poco nero e le righe verticali tono su tono ispirate ai primi anni ’80 sono le caratteristiche della nuova maglia del Palermo che torna allo sponsor tecnico Puma, un ritorno prevedibile dopo il passaggio al City Football Group.

La divisa away è nera con un pattern geometrico e un vivace colore magenta fluo che decora lo scollo a V, i loghi e gli sponsor, le sottili righe orizzontali e anche i calzettoni.

La terza maglia, bianca, si distingue per la fascia diagonale celeste e azzurra a riprendere i colori istituzionali del City Football Group. E anche se non voluto può essere un omaggio ai colori del primo logo del Palermo nel 1920, bianco e blu.

Maglie Parma 2023-2024 – Puma

Chiuso lo storico rapporto con Erreà per il Parma è tempo di cambiare pagina, dopo 25 anni è Puma a vestire nuovamente i crociati.

In casa la maglia è bianca con la tradizionale croce nera ideata nel 1913, arricchita dal blu e dal giallo che colorano il colletto a V e i contorni della croce. Sul lato destro è stampato lo sponsor Classic Football Shirts, il paradiso per tutti gli appassionati di maglie da calcio.

La maglia da trasferta rispolvera le celebri righe gialloblù orizzontali, nel design di Puma le strisce sono più strette e con tonalità più scure rispetto al passato. Terza maglia blu con girocollo giallo e un reticolato a quadri di varie dimensioni.

Maglie Pisa 2023-2024 – Adidas

Presentate a due passi dal Ponte di Mezzo, le nuove maglie del Pisa per la serie B 2023-2024 sono ancora marchiate adidas. In casa strisce strette che rimandano ai primissimi anni del Pisa con girocollo bianco.

Seconda maglia gialla come la bandiera della Provincia, mentre la terza unisce il blu del mare con il grigio-bianco dei marmi di Piazza del Duomo. La storica croce pisana è applicata sul retro del collo di tutte le casacche.

Maglie Reggiana 2023-2024 – Macron

Un altro gradito ritorno nella serie cadetta è quello della Reggiana sponsorizzata Macron. La maglia casalinga è nel tradizionale colore granata con scollo a V e dettagli tricolori sul bordo manica, sul retro insieme alla denominazione del club è stampato il numero “35” che indica la trentacinquesima partecipazione al campionato di Serie B dall’esordio nella sua prima edizione del 1929/30.

In trasferta abbiamo una divisa bianca con collo alla coreana e bordini granata. Due ampie bande diagonali verdi e rosse, irregolari e spezzate, corrono lungo la maglia, si tratta di un riferimento alla storia della città dove il 7 gennaio 1797 nacque la bandiera italiana.

La terza maglia presenta un design grafico moderno rosa fluo e viola, formato da figure e geometrie irregolari.

Maglie Sampdoria 2023-2024 – Macron

Si prospetta un derby marino fra le maglie delle squadre genovesi, come per il Genoa anche le nuove divise della Sampdoria sono ispirate al territorio e al mare.

La campagna “Signora del Mare” è riferita ad uno scritto di Francesco Petrarca durante un viaggio a Genova: “Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, ‘superba’ per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica Signora del Mare”.

Prima maglia blucerchiata come da tradizione, sullo sfondo troviamo una grafica che ricrea le onde del mare. Elegante la seconda maglia bianca con colletto e polsini rigati in maglieria. Qui la trama è decorata dal profilo del Baciccia e da un’ancora. Il terzo kit è nero con una banda blucerchiata che scorre sul lato destro. Sul cuore c’è lo stemma usato a metà anni ’60.

Maglie Spezia 2023-2024 – Kappa

Il 2023-24 segna l’inizio della partnership fra Spezia Calcio e Kappa. I colori delle nuove maglie sono bianco/nero in casa e nero/oro in trasferta, su entrambe troviamo una serie di bande trasversali tono su tono.

Sul petto spicca anche il nuovo logo che ha suscitato le vibranti proteste di una parte della tifoseria. Non mancano anche lo scudetto del 1944 posizionato al centro (sulla nera è alla base del colletto), così come la celebre frase di Paolo Ponzo: “Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta”.

Maglie Sudtirol 2023-2024 – Mizuno

Quarta stagione consecutiva per Mizuno sulle casacche del Sudtirol. La maglia home segna un passaggio importante tra tradizione e modernità. Alla candida base bianca è associato un design accattivante “simil zebrato” in rosso sulle spalle e sul fondo.

La maglia da trasferta segna invece il ritorno dopo sei anni di una maglia completamente rossa, anche se il rosso qui è declinato in quattro tonalità diverse. Quello che caratterizza maggiormente la divisa away è il pattern geometrico che la ricopre per intero.

Maglie Ternana 2023-2024 – Macron

Ritorna il nero sulla maglia casalinga della Ternana marchiata Macron, sotto forma di una sfumatura su spalla destra e fianco sinistro, nonchè nelle sottili righe centrali che adornano il colletto a V e i bordini delle maniche. Una riproduzione della Viverna è posta tono su tono sotto lo stemma, come nelle ultime stagioni. Infine la scritta “Fere” è posizionata sulla manica destra.

La seconda maglia è bianca con una striscia rosso verde in mezzotono che segue la forma di una Y, interrotta all’altezza dello sponsor e del logo della Viverna posto al centro della maglia. Terza maglia in nome dell’amore, la grafica azzurra e celeste celebra San Valentino, patrono di Terni e di tutti gli innamorati.

Maglie Venezia 2023-2024 – Kappa

Il felice rapporto fra Venezia e Kappa prosegue anche nel 2023-2024. La nuova maglia vuole omaggiare l’architetto veneziano Carlo Scarpa, noto per la cura del dettaglio e l’uso di profili in oro che nobilitavano le sue opere. La divisa, realizzata come lo scorso anno insieme allo studio Bureau Borsche, è nera con una banda arancioverde centrale.

Da evidenziare la posizione degli stemmi e della scritta “Città di Venezia”, tutti applicati sul lato sinistro e dorati. L’oro decora anche il colletto chiuso da un bottone e l’orlo delle maniche nella versione a maniche corte. I polsini della casacca a maniche lunghe sono invece arancioverdi.

In trasferta la maglia è bianca con i colori arancio-verde in evidenza sulla fascia orizzontale che decora la parte inferiore e sul colletto a polo. Non manca l’oro a colorare stemmi e loghi.

Sponsor tecnici Serie B 2023-2024

Sono 12 i marchi rappresentati sulle maglie della Serie B 2023-2024. Come lo scorso anno in testa troviamo Kappa con quattro squadre (Bari, Brescia, Spezia e Venezia), seguita da Macron che veste tre club (Reggiana, Sampdoria, Ternana). Chiudono il podio Erreà (Cittadella, Como), Nike (Ascoli, Cosenza) e Puma (Palermo, Parma) con due squadre.

Lunga la lista dei marchi che sponsorizzano un solo club: Acerbis (Cremonese), adidas (Pisa), Eye Sport (Catanzaro), Legea (Lecco), Mizuno (Sudtirol), New Balance (Modena) e WeArlequin (il brand con cui la FeralpiSalò autoproduce i suoi kit).

Cosa ne pensate in generale del livello delle maglie di questa stagione? Quali sono le vostre divise preferite?