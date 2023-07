Tutte le maglie della Serie A 2023-2024

La stagione 2023-2024 della Serie A partirà ufficialmente il 20 agosto e si concluderà il 26 maggio, poche settimane prima degli Europei 2024 in Germania.

Mentre i calciatori delle 20 squadre partecipanti sono appena tornati al lavoro dopo un periodo di vacanze per ricaricare le energie, alcune delle maglie da calcio della Serie A 2023-2024 sono già state presentate e altre arriveranno nei prossimi giorni. Tornano nel massimo campionato Frosinone, Genoa e Cagliari, mentre ci lasciano Spezia, Cremonese e Sampdoria.

Come ogni anno ecco dunque la carrellata con tutte le nuove maglie della Serie A 2023-2024 che ci accompagneranno nei prossimi mesi.

Joma firma l’ennesimo lavoro tradizionale per l’Atalanta introducendo sulle strisce nerazzurre un motivo geometrico che gli dona un effetto innovativo. Sulla seconda maglia, bianca con righe orizzontali nerazzurre, torna lo stemma tondo di Atalanta come negli anni ’80.

Maglie Bologna 2023-2024 – Macron

Sapore anni ’90 per la maglia casalinga del Bologna griffata Macron, merito del logo del club tono su tono ripetuto sullo sfondo. In trasferta registriamo il gradito ritorno della banda rossoblù diagonale, spezzata in due tronconi dal nuovo sponsor Saputo.

La classica maglia rossoblù firmata EYE Sport, marchio sardo al suo esordio in Serie A, presenta un disegno frontale ispirato alla Dea Madre di Turriga. Sul retro è stampato il nome del club in sardo: Casteddu.

Maglie Empoli 2023-2024 – Kappa

In attesa della presentazione

Maglie Fiorentina 2023-2024 – Kappa

Una collezione all’insegna del giglio per la Fiorentina, Kappa propone in casa una maglia viola con una speciale trama sullo sfondo che rappresenta un intreccio di gigli concatenati fra loro, come se fosse un DNA. In trasferta il fiore sboccia completamente e forma una banda diagonale sul fronte decorando anche le maniche.

Maglie Frosinone 2023-2024 – Zeus

In attesa della presentazione

Dopo un anno di purgatorio il Genoa torna in Serie A e riprende il legame con Kappa. La nuova maglia è ispirata al bellissimo mare di Genova e della Liguria, un pattern con le onde marine fa da sfondo alla tradizionalissima maglia casalinga rossoblù.

Novità in casa Hellas Verona, al posto di Macron arriva Joma che propone una prima maglia con due tonalità di blu e dettagli gialli. Sulle strisce verticali tono su tono troviamo il nome dello stadio Marcantonio Bentegodi e i suoi soprannomi, un omaggio alla casa dell’Hellas che compie 60 anni.

La divisa away, gialla con fascia orizzontale blu, si distingue per il disegno dello skyline di Verona sul bordo delle maniche.

Maglie Inter 2023-2024 – Nike

Rinnovo con Nike fino al 2031 e nuovo sponsor Paramount+ per l’Inter, la maglia casalinga per la Serie A 2023-2024 presenta le strisce nerazzurre sfumate e gli stemmi in giallo. All’interno del collo troviamo la bandiera di Milano con un motivo a mosaico.

Maglie Juventus 2023-2024 – adidas

La prima squadra a svelare la nuova maglia è stata la Juventus griffata adidas, la maglia casalinga presenta le strisce bianconere con un effetto spazzolato sui bordi che vuole richiamare il manto della zebra. Degno di nota è anche l’uso del giallo come terzo colore sia per le finiture dei dettagli, sia per i loghi di adidas e Juventus applicati sul petto.

La divisa da trasferta è bianca con strisce orizzontali rosa e grigie la cui trama riprende le cartine topografiche, il tutto per omaggiare il Monte Rosa.

Seconda annata per Mizuno con la Lazio in quella che sarà la stagione dei 50 anni dalla conquista del primo storico scudetto. La maglia home non a caso riprende quella del 1973-74 con lo scollo a V bordato di bianco. In trasferta spazio al blu navy con lo stemma esagonale degli anni ’80 e l’orlo delle maniche tricolore proprio per omaggiare il titolo vinto dai ragazzi allenati da Maestrelli.

Maglie Lecce 2023-2024 – M908

Svelate tutte in un colpo solo, il Lecce prosegue con l’autoproduzione delle sue maglie con il marchio M908. La strisciata giallorossa home si caratterizza per la stampa dei tifosi leccesi sullo sfondo. La seconda maglia è bianca con una banda orizzontale formata dai bordi giallorossi, la parte superiore del petto e le maniche sono invece blu.

Nella terza, rossa con finiture gialle, è stato aggiunto il tricolore italiano stilizzato per celebrare la squadra Primavera campione d’Italia. Infine la quarta maglia in cui sono stampati i volti di Ciro Pezzella e Michele Lorusso, due eterne bandiere del Lecce. Sarà indossata il 2 dicembre in occasione del quarantennale della loro prematura scomparsa.

Maglie Milan 2023-2024 – Puma

È la vibrante energia di Milano a ispirare Puma per la maglia home del Milan 2023-2024. Le tradizionali strisce rossonere sono sostituite da una grafica tonale che riproduce una ‘M’, rispetto allo scorso anno il rosso è predominante, soprattutto sul retro dove si è optato quasi integralmente per uno sfondo monocolore.

Sulla seconda maglia, bianca come di consueto, spiccano la fascia verticale rossonera sul lato sinistro e lo stemma monocolore sul cuore.

Maglie Monza 2023-2024 – Lotto

Dopo lo storico esordio in Serie A dello scorso anno, il Monza ripropone insieme a Lotto una collezione classica con riferimenti al mondo delle corse e all’autodromo cittadino. La tradizionale fascia bianca verticale è arricchita in fondo da un motivo a scacchi che ricorda la bandiera che viene sventolata alla fine di ogni corsa.

Non poteva che essere dedicata alla vittoria dello scudetto la nuova maglia del Napoli. Il tricolore italiano spicca sul bordo del colletto a V e sull’orlo delle maniche della maglia casalinga azzurra. Grande novità sul petto dove compare lo sponsor MSC in bianco al posto di Lete.

In trasferta maglia bianca con bordi blu navy e il caratteristico Vesuvio raffigurato sullo sfondo.



Maglie Roma 2023-2024 – adidas

Il ritorno di adidas sulla maglia della Roma è segnato da una maglia rossa con molteplici inserti gialli su colletto, spalle, maniche, fianchi e bordo inferiore. Sul cuore c’è il Lupetto di Gratton da sempre molto apprezzato dalla tifoseria romana.

Maglie Salernitana 2023-2024 – Zeus

Arriva dal passato l’ispirazione di Zeus per la nuova maglia casalinga della Salernitana, ad accompagnare il tradizionale granata abbiamo dei particolari inserti bianchi sul colletto e sul bordo manica. Si tratta di un richiamo alle divise indossate dal 1993 al 1995.

La maglia da trasferta, bianca e turchese, omaggia il territorio con una stampa che riproduce il golfo di Salerno.

Maglie Sassuolo 2023-2024 – Puma

Quarta stagione per Puma sulle maglie del Sassuolo, il 2023-24 è iniziato con la presentazione della maglia away ispirata allo Spazialismo. Sulla base bianca spiccano delle strisce oblique in verde, a ricordare dei tagli netti che squarciano il tessuto. Il colletto è a V con i colori sociali del club: nero e verde.

Maglie Torino 2023-2024 – Joma

Quello fra Torino e Joma è un binomio che prosegue dal 2018. Dopo il toro rampante in bella mostra sulle maglie della scorsa stagione si torna ad una divisa granata più classica con un colletto in costine e inserti gialli in fondo sui lati.

La seconda maglia che da un primo sguardo può sembrare bianca è in realtà color ècru e presenta la mappa della città di Torino raffigurata sullo sfondo.

Maglie Udinese 2023-2024 – Macron

Ritorno al passato per l’Udinese che rispolvera non solo la banda verticale nera usata a cavallo fra gli anni ’70 e ’80, ma anche lo stemma storico con la zebra racchiusa in un cerchio verde.

Sponsor tecnici Serie A 2023-2024

Come lo scorso anno sono 12 i marchi rappresentati sulle maglie della Serie A 2023-2024.

Sul primo gradino del podio troviamo a pari merito Kappa (Empoli, Fiorentina, Genoa) e Joma (Atalanta, Hellas Verona, Torino) con 3 squadre a testa. Al secondo posto, con 2 club sponsorizzati, abbiamo adidas (Juventus, Roma), Macron (Bologna, Udinese), Puma (Milan, Sassuolo) e Zeus (Frosinone, Salernitana). Una sola squadra invece per EA7 (Napoli), EYE Sport (Cagliari) al suo esordio in Serie A, Lotto (Monza), M908 (marchio di autoproduzione del Lecce), Mizuno (Lazio) e Nike (Inter).

È il vostro momento ora, quali sono le maglie della Serie A 2023-2024 che promuovete? E quali invece sono bocciate senza appello?