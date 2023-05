La maglia della Fiorentina 2023-2024 con il DNA gigliato

Alla vigilia della penultima giornata di Serie A, Kappa ha presentato la nuova maglia della Fiorentina 2023-2024. Una divisa ispirata al simbolo per eccellenza di Firenze e del club viola, il giglio.

Il fiore sarà il protagonista di tutta la collezione Kappa per la Fiorentina nella prossima stagione: purezza, vitalità e bellezza si intrecciano a raccontare l’elemento più rappresentativo della squadra viola.

La nuova maglia della Fiorentina si distingue per il pattern tono su tono che la ricopre interamente, maniche e retro compresi. La trama è formata da un intreccio di gigli concatenati fra loro che creano un simil effetto DNA a linee diagonali. Un modo per simboleggiare il patrimonio genetico inconfondibile di tutti i tifosi che amano la Fiorentina.

Il colletto è bianco a polo con un’apertura squadrata e all’interno è personalizzato con la stampa di 13 gigli come nella maglia del 2022-23. Un rinnovato omaggio al dodicesimo uomo e a Davide Astori, capitano per sempre.

Il pannello posteriore è personalizzato con la scritta “Play To Be Different” all’altezza della nuca, più in basso troviamo la stampa di nomi e numeri colorati di bianco.

I calciatori della Fiorentina indosseranno la nuova maglia in occasione della sfida di campionato contro la Roma, in programma allo stadio Artemio Franchi il 27 maggio e valida per la 37ª giornata di Serie A.

A livello tecnico la maglia è costruita sul modello Kappa Kombat Pro 2024, ulteriormente perfezionato nei suoi tessuti ultraleggeri e nelle cuciture in nylon stretch per garantire il massima comfort. La composizione prevede poliestere riciclato per l’85%, il restante 15% è formato da elastane.

Come giudicate il lavoro di Kappa per la nuova maglia della Fiorentina 2023-2024?