Un inno allo stemma sulle maglie della Fiorentina 2022-2023

Nel giorno in cui ha messo a segno il colpo Luka Jovic, la Fiorentina ha presentato ai tifosi le nuove maglie 2022-2023 con la campagna “Play To Be Different”. Basate sul modello Kombat 2023 di Kappa, il design delle divise è ispirato al nuovo logo svelato lo scorso marzo, mentre su quelle da portiere compare il simbolo del giglio.

La tradizionale maglia viola per le partite casalinghe si caratterizza per i quadrati concentrici più scuri che si irradiano dallo stemma sul petto, così da evocare i battiti del cuore. Il colletto è a girocollo e sul retro reca la scritta “Play To Be Different”, mentre all’interno cela il disegno di 13 gigli: un tributo al dodicesimo uomo e a Davide Astori, l’indimenticato numero 13, amato dai suoi compagni e da tutta Firenze.

Cambiano i pantaloncini del completo casalingo, rispetto allo scorso anno il colore è ora il bianco, i calzettoni invece rimangono viola.

La V dei Viola in trasferta

Sulla divisa away, tinta di bianco, domina una grande V in una duplice tonalità di viola, un riferimento al simbolo del logo societario che ha affiancato il giglio. E, ovviamente, un riferimento al soprannome “I Viola” con cui la Fiorentina è nota in tutto il mondo. Calzoncini e calze sono invertiti rispetto alla divisa casalinga.

Il giglio per i portieri

Giallo e rosso con finiture viola sono i colori scelti da Kappa per le divise dei portieri, su entrambe compare all’altezza della vita il giglio dello stemma composto dalle parole del manifesto del Club.

Note tecniche, la nuova Kombat Pro 2023 mantiene un tessuto ultraleggero che insieme alle cuciture in nylon garantiscono massima elasticità e meno sfregamenti sulla pelle, la tecnologia Hydroway Protection assicura invece un’alta traspirabilità.

Le nuove maglie sono in vendita presso tutti i Fiorentina Store e all’interno del corner Fiorentina situato nel negozio Rinascente Firenze.