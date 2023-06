Zeus presenta le maglie della Salernitana 2023-2024

Nel corso dell’Avanti Bersagliera Night, la serata di festa per la conquista della permanenza in Serie A, la Salernitana ha presentato le nuove maglie da casa e trasferta per la stagione 2023-2024.

Nei maxischermi installati in Piazza Concordia i tifosi hanno potuto vedere le prime immagini delle divise realizzate da Zeus, sponsor tecnico dei granata dal 2019.

Il granata arriva dal passato

La prima maglia della Salernitana 2023-2024 è granata come da tradizione ed è ispirata a quella usata dal 1993 al 1995, in particolare per il decoro bianco che troviamo sul bordo del colletto a polo e sull’orlo delle maniche.

All’interno del colletto è stampata la frase “Macte Animo 1919”, mentre sul retro è riportato il nome del club “US Salernitana”. Il tessuto prodotto da Zeus incorpora la tecnologia WaveKnit che forma una trama a onde, la quale ben si sposa con la figura del cavalluccio marino, il simbolo del club presente anche nello stemma.

Il golfo di Salerno sulla maglia away

Passiamo alla maglia da trasferta colorata di bianco e turchese con finiture granata. Il disegno sullo sfondo, realizzato in stampa sublimatica, riproduce il golfo di Salerno per omaggiare la città del club. Anche la scelta del turchese non è casuale, si tratta di un richiamo al colore usato nelle maioliche mediterranee.

Come giudicate le nuove maglie della Salernitana 2023-2024 per la prossima Serie A?