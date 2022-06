La stagione 2022-2023 è alle porte e ben presto le squadre partiranno per i classici ritiri estivi che anticipano l’avvio dei campionati. La Serie A 2022-2023 partirà il 13 agosto e si concluderà il 4 giugno, in mezzo avremo la pausa autunnale per gli inediti Mondiali 2022 in Qatar.

Fra le 20 squadre che contenderanno il titolo al Milan di Stefano Pioli registriamo il ritorno della Cremonese e del Lecce, a queste si aggiunge il Monza alla suo esordio nel massimo campionato italiano. Analizziamo dunque tutte le nuove maglie della Serie A 2022-2023, a partire da quelle di Juventus, Lecce e Roma che sono state i primi club a presentarle ufficialmente.



Maglie Atalanta 2022-2023 – Joma

In attesa della presentazione.



Maglie Bologna 2022-2023 – Macron

In attesa della presentazione.

Maglie Cremonese 2022-2023 – Acerbis

In attesa della presentazione.

Maglie Empoli 2022-2023 – Kappa

In attesa della presentazione.



Maglie Fiorentina 2022-2023 – Kappa

In attesa della presentazione.

Maglie Hellas Verona 2022-2023 – Macron

In attesa della presentazione.

Maglie Inter 2022-2023 – Nike

In attesa della presentazione.



Maglie Juventus 2022-2023 – Adidas

La squadra bianconera, sponsorizzata Adidas, torna ad uno stile più moderno per le strisce verticali. La prima maglia della Juventus si distingue per il pattern a triangoli ispirato all’architettura dell’Allianz Stadium.



Maglie Lazio 2022-2023 – Mizuno

Presentazione probabile il 4 luglio.

Il Lecce prosegue con l’autoproduzione a marchio M908, tre sono le nuove maglie per il ritorno in Serie A. La tenuta casalinga è a righe giallorosse, più larghe rispetto al passato e con un effetto “pennellata” sui bordi. Molto semplice la divisa away, bianca con bordi azzurri e inserti giallorossi sulle spalle. Il terzo kit, interamente rosso, si caratterizza per i monumenti della città impressi tono su tono.



Maglie Milan 2022-2023 – Puma

In attesa della presentazione.

Maglie Monza 2022-2023 – Lotto

In attesa della presentazione.



Maglie Napoli 2022-2023 – EA7

In attesa della presentazione.



Maglie Roma 2022-2023 – New Balance

Secondo anno per New Balance nella capitale, il marchio americano propone sulla maglia home una trama con il vecchio logo ASR rotondo usato per la prima volta negli anni ’30.

Maglie Salernitana 2022-2023 – Zeus

In attesa della presentazione.



Maglie Sampdoria 2022-2023 – Macron

In attesa della presentazione.



Maglie Sassuolo 2022-2023 – Puma

In attesa della presentazione.

Maglie Spezia 2022-2023 – Acerbis

In attesa della presentazione.



Maglie Torino 2022-2023 – Joma

In attesa della presentazione.



Maglie Udinese 2022-2023 – Macron

In attesa della presentazione.

Sponsor tecnici Serie A 2022-2023

Rispetto allo scorso anno salgono a 12 i marchi rappresentati sulle maglie della Serie A 2022-2023. Comanda sempre Macron con quattro club (Bologna, Hellas Verona, Sampdoria e Udinese), seguita da Acerbis (Cremonese e Spezia), Joma (Atalanta e Torino), Kappa (Empoli e Fiorentina) e Puma (Milan e Sassuolo) che vestono due squadre a testa. Un solo club per Adidas (Juventus), EA7 (che ricordiamo cura solo il design del Napoli), le nuove entrate Lotto (Monza) e Mizuno (Lazio), New Balance (Roma), Nike (Inter) e Zeus (Salernitana).

L’articolo sarà aggiornato costantemente fino ad arrivare alla presentazione di tutte le divise della Serie A 2022-2023.