Le maglie dell’Atalanta 2022-2023 per i “supereroi” di Bergamo

Con la campagna “Be like your Superheroes” sono state svelate le nuove maglie dell’Atalanta 2022-2023 realizzate da Joma Sport. Due maglie da gioco e tre da portiere, tutte in poliestere riciclato per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.

Prima maglia Atalanta 2022-2023

Per i “supereroi” di Bergamo la maglia casalinga mantiene le tradizionali righe nerazzurre in una versione decisamente più classica rispetto allo scorso anno. Il colletto è a V con un motivo a righe nerazzurre ripreso anche sull’orlo delle maniche, all’interno riporta la frase “La maglia sudata sempre”. Non manca anche quest’anno la scritta “Atalanta Bergamo” sul retro del collo e nella parte interna in fondo alla maglia.

I pantaloncini sono neri, così come i calzettoni che compongono la divisa home.

Seconda maglia Atalanta 2022-2023

Tinte rispettose della storia bergamasca anche per la maglia away, bianca con inserti nerazzurri sulle spalle, sul colletto e sul bordo delle maniche. Al posto del consueto stemma societario troviamo la dea Atalanta che corre in versione dorata. I restanti dettagli sono uguali alla divisa casalinga.

Bianchi con finiture nere e azzurre sono anche i calzoncini e i calzettoni.

Maglie portiere Atalanta 2022-2023

Colori verde, rosso e nero per le tre maglie riservate ai portieri dell’Atalanta. Anche i pantaloncini e le calze seguono il medesimo schema di colore.

Come scritto in apertura, le divise prodotte da Joma sono in 100% poliestere riciclato dalla plastica, un metodo di produzione che sta diventando ormai lo standard. Nelle zone soggette a massima sudorazione, il tessuto è stato trattato con il sistema micro-mesh per una traspirabilità maggiore. Incorporata anche la tecnologia VTS, inizialmente utilizzata da Joma solo nelle calzature: si tratta di micro fori che favoriscono l’entrata e l’uscita dell’aria.

Le maglie dell’Atalanta 2022-2023 sono in vendita nella medesima versione usata in campo dai giocatori al prezzo di 80 €. Disponibile anche una versione replica al costo di 40 €, un’iniziativa che il brand spagnolo porta avanti da anni con ottimi risultati per combattere il mercato dei falsi.