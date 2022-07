Le maglie del Monza 2022-2023 per lo storico esordio in Serie A

Per la prima volta la Serie A accoglierà il Monza dopo la storica promozione giunta al termine dei playoff in cadetteria. Ad accompagnare i brianzoli nella massima serie del campionato italiano ci sarà Lotto, sponsor tecnico per la quarta stagione consecutiva, che insieme al club di Silvio Berlusconi ha svelato le nuove maglie 2022-2023.

La banda come nel 1971

Si parte con la prima maglia destinata alle partite casalinghe, rossa con la classica banda bianca verticale sul lato sinistro, il cui spessore è leggermente ridotto rispetto al 2021-2022. Si tratta di un richiamo al 1971, anno in cui la riga bianca apparve per la prima volta sulle divise dell’AC Monza.

Sotto lo stemma societario notiamo le date “1912-2022” a sottolineare i 110 anni del Monza, mentre sul retro del colletto anche quest’anno è stampato il logo dell’Autodromo Nazionale Monza che nel 2022 celebra il centenario.

Quattro gli sponsor che trovano posto sulla divisa: Motorola e U-Power frontalmente, Dell’Orto sulla manica sinistra e Pontenossa sul retro.

“Siamo molto contenti che la prima maglia della storia dell’AC Monza in Serie A sia prodotta da Lotto, un brand che rispecchia la tradizione e lo stile italiano propri del Monza. Questa divisa rappresenta il culmine di un percorso vincente iniziato insieme alla Lotto nel 2019 in Serie C. Daremo il massimo per ripagare la fiducia ricevuta dagli sponsor e superare insieme le prossime entusiasmanti sfide”, sono state le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza.

Il bianco per le trasferte del Monza

Nella divisa away si invertono semplicemente i colori, il bianco diventa la base e il rosso è usato per i dettagli come la banda posta in verticale. È prevista anche una terza maglia, la cui presentazione si terrà l’1 settembre, il giorno in cui fu fondato il Monza. Due le divise disegnate per i portieri, entrambe abbastanza semplici e colorate di nero e giallo.

Andrea Tomat, presidente di Lotto Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti e orgogliosi di essere al fianco del Monza in questa prima storica stagione in Serie A. Ci auguriamo che questa divisa accompagni il club verso nuovi e ancora più ambiziosi traguardi”.

