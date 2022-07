Macron presenta le maglie della Sampdoria 2022-2023

Quando manca poco più di un mese all’inizio del campionato, la Sampdoria e Macron hanno presentato le nuove maglie per la Serie A 2022-2023.

Una collezione basata su tradizione, omaggio alla città di Genova e dettagli grafici ricercati ed eleganti.

La prima maglia in nome della tradizione

Pochi fronzoli per quella che molti considerano una delle maglie più belle al mondo. Colore blu royal, fascia blucerchiata a cingere il petto e colletto a V in maglieria. All’interno troviamo la frase in dialetto genovese “Pe Zêna e pe Sàn Zòrzo” (Per Genova e per San Giorgio), motto della Serenissima Repubblica genovese, un dettaglio comune a tutte le divise.

Sul retro è impressa la scritta “Genova 12 agosto 1946”, ossia la data e il luogo di fondazione della Sampdoria. Immancabili le finiture blucerchiate a impreziosire il colletto e gli spacchi laterali.

I pantaloncini sono bianchi, così come i calzettoni che in più presentano il risvolto a richiamare la maglia e il simbolo del Baciccia sotto il polpaccio.

In trasferta la fascia c’è ma non si vede

Per le partite lontano da Marassi, Macron ha disegnato una maglia bianca in cui il blucerchiato caratterizza il colletto a girocollo e i bordi delle maniche. Al centro del petto spicca lo scudo di San Giorgio dello stemma di Genova, da uno sguardo ravvicinato è possibile scorgere anche la fascia blucerchiata con tecnica emboss.

La divisa away si completa con pantaloncini e calzettoni entrambi blu royal.

Lo stemma storico sulla terza maglia

Niente rosso come nel 2021-2022, per la terza maglia è stato scelto un particolare colore ambra con inserti blu scuro sul colletto alla coreana e sull’orlo delle maniche. Sul cuore, al posto dello stemma con il Baciccia, è apposto uno scudetto storico usato a metà anni ’60.

Tinta turchese per la divisa da portiere di Audero e compagni, sui fianchi si nota una fascia verticale con un motivo geometrico e il logo di Macron ripetuto in serie. Anche qui al centro ritroviamo lo scudo di San Giorgio.

Tutti i nuovi kit della Sampdoria sono disponibili in vendita nello store ufficiale blucerchiato e sul sito di Macron.