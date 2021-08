Tutte le maglie della Serie A 2021-2022, qual è la più bella?

Terminate le amichevoli estive è il momento di ripartire con la nuova stagione della Serie A che vedrà l’Inter difendere il titolo conquistato pochi mesi fa. Scopriamo allora tutte le nuove maglie della Serie A 2021-2022 che vede il ritorno di Empoli, Salernitana e Venezia.

Fra gli sponsor tecnici c’è l’esordio di New Balance con la Roma e di Emporio Armani a Napoli con una formula innovativa.

Svelate con lo slogan “Sempre più forte è la passione”, le maglie dell’Atalanta sono realizzate ancora da Joma. Le tre divise hanno in comune un colletto a polo bicolore, la scritta “Atalanta Bergamo” sul retro e il nome della città sulla manica sinistra.

Nella prima maglia ad accompagnare le classiche righe nerazzurre abbiamo degli inserti in oro. Sulla seconda, caratterizzata da pinstripes con i colori sociali, è la Dea Atalanta la protagonista, la troviamo sullo stemma ricamato sul petto e sul fianco con la riproduzione del suo viso nel tessuto. La terza maglia, colorata da un vivace corallo, omaggia il Gewiss Stadium con la Tribuna Rinascimento raffigurata sullo sfondo.

Il brand Macron, sponsor del Bologna ormai dal 2001, omaggia il capoluogo felsineo in entrambe le divise. La prima è a strisce rossoblù con una texture a mattoni, un elemento tipico dell’architettura della città. La seconda si distingue per il profilo stilizzato delle Due Torri formato dalla scritta “Bologna FC 1909” ripetuta in serie.

Secondo anno di partnership fra il Cagliari e Adidas, tutte le maglie per la Serie A sono state realizzate tramite il sistema di personalizzazione MiTeam. La prima mostra una fantasia geometrica nel lato colorato di blu, nella seconda è invece il rosso a decorare la parte frontale con una serie di righe disegnate in orizzontale. Il colore celeste della terza omaggia invece il legame fra il Cagliari e l’Uruguay.

Maglie Empoli 2021-2022 – Kappa

Prosegue la collaborazione fra l’Empoli e Kappa, per il ritorno nella massima serie il protagonista è un leone raffigurato in bella mostra su tutte le divise. Il richiamo è alla storica Piazza Farinata degli Uberti di Empoli, nota anche come Piazza dei Leoni.

Per i 95 anni il club viola si regala un tuffo negli anni ’80, sul petto tornano lo stemma tondo con il giglio alabardato all’interno e la banda orizzontale in contrasto. Quattro i colori scelti da Kappa: viola, bianco, giallo e rosso.

Il Genoa omaggia la città sulle nuove maglie griffate Kappa. Nella prima il classico rossoblù è arricchito dalla piantina del centro di Genova disegnata sullo sfondo. La terza invece richiama il colore della Lanterna, il faro portuale del capoluogo ligure.

Corpo blu e maniche gialle per la nuova maglia dell’Hellas Verona firmata Macron. Sullo sfondo c’è la cancellata delle Arche Scaligere, ripresa anche sulle maniche dell’inedita terza divisa verde. La maglia away è invece bianca con pennellate gialloblù.

Maglie Inter 2021-2022 – Nike

L’Inter campione d’Italia nel segno del Biscione! La maglia casalinga nerazzurra è ricoperta interamente da un’innovativa texture che riproduce la pelle del serpente, sul petto c’è il nuovo sponsor Socios.com. In trasferta il Biscione torna prepotentemente e scorre lungo la casacca bianca marchiata Nike.



Maglie Juventus 2021-2022 – Adidas

Doppio ritorno per la Juventus 2021-22, in panchina ci sarà nuovamente Max Allegri, mentre sulla prima maglia tornano le strisce classiche bianconere. In trasferta la divisa è nera con accenti di colore ispirati alla alla scena musicale elettronica di Torino. E sono proprio i colori del capoluogo piemontese, il giallo e il blu (insieme al bianco) a colorare la bizzarra terza maglia disegnata da Adidas.

Anima “green” per le nuove maglie della Lazio realizzate in tessuto ecologico ricavato dalla plastica. La prima divisa è celeste con bordi bianchi e una doppia riga verticale tono su tono. Una combinazione di bianco, blu navy e celeste è la scelta di design della maglia away, invece la terza è nera con lo stemma esagonale degli anni ’80.



Maglie Milan 2021-2022 – Puma

Quarto anno di partnership fra il Milan e Puma, nella maglia casalinga le strisce verticali sono di larghezze diverse mantenendo comunque la simmetria. La divisa away è investita da un color oro pallido con finiture rosse, mentre la terza è nera con la scritta “AC Milan” sul petto e lo stemma del club spostato sul retro del collo.

Cambio radicale in casa Napoli dopo la rottura con lo sponsor tecnico Kappa. Al suo posto il patron De Laurentiis si è inventato l’autoproduzione con disegni firmati da Emporio Armani. La nuova maglia azzurra con EA7 sul petto si distingue gli inserti blu navy su colletto, spalle e maniche. Il modello è identico per le restanti divise, cambiano solo i colori: bianco e oro per la seconda maglia, rosso e azzurro per la terza.



Maglie Roma 2021-2022 – New Balance

Inizia l’era New Balance per la Roma, un esordio senza eccessi per il brand americano. La maglia casalinga della Magica è rossa con pinstripes tono su tono e il giallo a decorare il sottile orlo delle maniche. In trasferta la casacca è bianca con una fantasia rossa, arancione e gialla a evidenziare la parte terminale delle maniche. Debutta anche il main sponsor Digitalbits.

Quattro maglie griffate Zeus per il ritorno in Serie A della Salernitana dopo 23 anni. La maglia per le sfide casalinghe è ovviamente granata con un colletto a polo, la divisa away è invece bianca con maniche granata e finiture celesti. Nera la terza maglia, infine la quarta a strisce biancocelesti che riprende i colori della fondazione.



Maglie Sampdoria 2021-2022 – Macron

Blu royal, fascia blucerchiata e il nuovo sponsor Banca Ifis, la maglia home della Sampdoria non ha bisogno di presentazioni. La divisa away presenta la banda doriana in diagonale, interrotta in mezzo per fare spazio a sponsor e scudo con la croce di San Giorgio. La terza divisa riprende il rosso utilizzato negli anni ’80 e ’90 con una fascia blucerchiata in miniatura sul lato destro.



Maglie Sassuolo 2021-2022 – Puma

Puma reinterpreta le righe neroverdi del Sassuolo in maniera moderna nella maglia casalinga. La seconda si caratterizza per una grande V sul petto formata dai colori sociali, la terza invece è un mosaico azzurro e blu con bordi verdi.

“Andemo” Spezia è il motto della nuova collezione firmata Acerbis per gli spezzini nel loro secondo campionato in Serie A. Sul lato sinistro scendono due righe nere, un richiamo alla divisa indossata nella stagione 1977-78 quando lo Spezia scendeva in campo capitanato da Osvaldo Motto, recordman di presenze con la maglia bianca. Le restante divise mantengono lo stesso design, ma sono declinate nei colori nero e arancione.

Il granata è il protagonista nella nuova maglia del Torino griffata Joma, il brand spagnolo ha inoltre inserito il toro rampante dello stemma e l’anno di fondazione 1906 nella speciale trama jacquard del tessuto. La seconda maglia celebra l’amicizia e il gemellaggio con il River Plate, sul bianco si staglia una fascia diagonale granata. La terza è blu con loghi dorati, colletto a polo e il solo toro rampante come stemma sul cuore.



Maglie Udinese 2021-2022 – Macron

Righe tradizionali e riquadro nero sul retro per la nuova maglia dell’Udinese realizzata da Macron. Più particolare la divisa da trasferta con una combinazione di blu e turchese.

La Serie A riaccoglie il Venezia che porta in dote anche tre nuove divise disegnate da Kappa in collaborazione con l’agenzia Fly Nowhere. In casa la divisa è nera, mentre l’arancione e il verde colorano il colletto e l’orlo delle maniche. Sul petto sono presenti le stelle della Basilica di San Marco a formare una V e lo stemma con il leone alato.

Elaborata anche la seconda maglia con un pattern a triangoli che riprende i mosaici veneziani, sui lati troviamo il verde e l’arancione con un delicato effetto sfumato. Infine la terza maglia verde acqua con tre strisce arancioneroverdi sul petto.

Font Serie A 2021-2022

Il font ufficiale della Serie A 2021-2022 rimane quello unico presentato lo scorso anno. Ogni squadra può personalizzare lo sfondo e apporre il proprio stemma alla base dei numeri.

Sponsor tecnici Serie A 2021-2022

Sono 10 i marchi che vestono i club della massima serie italiana, a dettare legge è Macron che balza al comando con cinque squadre (Bologna, Hellas Verona, Lazio, Sampdoria e Udinese). Subito dietro Kappa con quattro (Empoli, Fiorentina, Genoa e Venezia), chiudono il podio Adidas (Cagliari e Juventus), Joma (Atalanta e Torino) e Puma (Milan e Sassuolo) con due sponsorizzazioni. Una squadra a testa per Acerbis, EA7 (il cui accordo con il Napoli prevede solo lo studio creativo), New Balance, Nike e Zeus.

La parola a voi adesso, in un’ipotetica classifica quali sono le maglie che mettereste nella Top 3? E quali invece vi hanno maggiormente deluso?