Andemo Spezia, le nuove maglie per la Serie A 2021-2022

Secondo anno consecutivo in Serie A per lo Spezia che ha svelato le nuove maglie 2021-2022 firmate Acerbis.

Il design è ispirato alla maglia del 1977-1978 e non poteva essere che uno dei grandi protagonisti dell’epoca a presentarla. Nel video girato dal club spezzino compare infatti Osvaldo Motto, storico capitano aquilotto e recordman di presenze in maglia bianca (ben 447), nelle sue parole è viva ancora oggi l’emozione di aver rappresentato lo Spezia.

Prima maglia Spezia 2021-2022

La nuova maglia casalinga si distingue per le due righe nere verticali sul lato sinistro, interrotte per fare spazio allo stemma con l’acronimo ASC. Il colletto è a polo in costina, nero, abbinato cromaticamente all’orlo delle maniche. All’interno del collo è stampata la parola in dialetto “Andemo”, insieme all’ormai consueta frase di Paolo Ponzo: “Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta”.

Il corpo frontale è arricchito da una trama a righe verticali tono su tono, al cui interno è riprodotto in serie il logo ASC. I pantaloncini sono neri, così come i calzettoni, all’occorrenza viene usata la variante in bianco della divisa away.

Maglie away – third – portiere Spezia

Il modello delle restanti divise è identico, cambiano solo i colori. Nero per la seconda maglia, arancione per la terza e verde per i portieri. Su tutte è applicato il simbolo tricolore del titolo onorifico conquistato nel 1944.

A livello tecnico le maglie sono in tessuto LXPro che assicura comfort e traspirabilità, le maniche e la schiena sono in mesh, il pannello frontale in interlock.

