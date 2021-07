Nel corso del ritiro estivo da poco iniziato a Santa Cristina, il Torino e Joma hanno presentato le nuove maglie per la Serie A 2021-2022.

Prima maglia Torino 2021-2022

La nuova “pelle” del Toro strizza l’occhio alla tradizione con il suo inconfondibile granata, senza inserti in contrasto come lo scorso anno. Il dettaglio principale si cela nella trama del tessuto jacquard, dove si intravedono il toro rampante dello stemma societario e l’anno di fondazione 1906, entrambi ripetuti in serie sul fronte e sul retro.

All’interno del colletto è stampata la frase “Granata è una seconda pelle”, mentre sul retro la dicitura “Torino Fc 1906”. Confermati tutti gli sponsor: Suzuki, Beretta, Edilizia Acrobatica e Beretta.

I pantaloncini sono bianchi con un profilo granata sui lati, neri come di consueto i calzettoni con un risvolto granata e il nome del club lungo il polpaccio.

Seconda maglia Torino 2021-2022

La tanto amata banda diagonale granata torna dopo quattro stagioni sulla maglia bianca da trasferta, l’ultima volta era comparsa con Kappa nel 2016-17. Si tratta di un omaggio agli amici del River Plate, in virtù dello storico gemellaggio che lega il club piemontese agli argentini dal 1949. E proprio il River ha subito postato sui social un’immagine a suggellare questa unione.

Nella parte terminale della fascia diagonale troviamo la frase “Eterna Amistad” tono su tono, infine nel colletto è stampata la dichiarazione “Eterna Amicizia, Torino 26 maggio 1949, Eterna Amistad”.

I pantaloncini del completo away sono interamente granata, i calzettoni invece si presentano in una doppia veste da abbinare in base agli avversari: bianchi con dettagli granata e la versione speculare.

Come da abitudine di Joma le maglie in vendita sono identiche a quelle in dotazione alla squadra, a livello tecnico troviamo il Micromesh System per favorire la traspirazione e le cuciture Flatlock piatte, in modo da evitare attriti con la pelle.

Maglia portiere Torino 2021-2022

Tenuta grigio “lunar rock” per i portieri, abbinata a inserti granata su colletto, maniche e fianchi. In basso a sinistra è visibile la sagoma del toro rampante, un dettaglio sfruttato più volte sulle divise del Torino.

Qual è il vostro giudizio sul lavoro di Joma per le nuove maglie del Torino 2021-2022?