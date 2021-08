Strisce moderne per la maglia del Sassuolo 2021-2022

Nella splendida cornice del maestoso Palazzo Ducale, il Sassuolo ha svelato la nuova maglia 2021-2022 realizzata da Puma.

Le strisce verticali che caratterizzano la maglia del Sasòl sono state disegnate in chiave moderna, di fianco ad ogni riga nera piena ne troviamo un’altra formata da una serie di righine diagonali. Un pattern presente anche sul retro, ma solo nella parte inferiore.

Il colletto è a V, colorato di verde come il bordo delle maniche, quest’ultime sono nere come le spalle. Il completo casalingo, svelato per ultimo dopo le divise away e third, è abbinato a pantaloncini e calzettoni neri.

Per i portieri ecco una maglia bordeaux con la particolare grafica geometrica già vista anche per altri club firmati Puma.

Che ne pensate di questo nuovo look per la maglia del Sassuolo 2021-2022?