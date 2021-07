Turchese e blu navy colorano la maglia away dell’Udinese 2021-2022

Udinese e Macron presentano la maglia da trasferta della stagione 2021-2022, realizzata anche quest’anno in Eco-Softlock, dopo quella del campionato 19/20, materiale ottenuto dalla plastica riciclata e certificato Global Recycled Standard, esattamente come già visto per Lazio e Bologna.

La presentazione della divisa è avvenuta nell’auditorium della Dacia Arena assieme al lancio del nuovo logo di Dacia, main sponsor del club friulano.

Le due società collaborano da tempo per quanto riguarda il tema ambientale, lo scorso anno è stato presentato il progetto “Stadio CO2 Free“, volto a rendere la Dacia Arena uno stadio ecosostenibile, alimentato da fonti di energia rinnovabile e gas a impatto zero.

La maglia away dell’Udinese unisce il turchese al blu navy. Il primo colora la parte bassa ed il secondo invece copre spalle, maniche e il bordo a fondo maglia, il tutto decorato da una sfumatura a rombi sia sul fronte che sul retro. Degli inserti turchese sono presenti nel colletto alla coreana e nei bordi delle maniche e una trama ondulata tono su tono, orizzontale nel petto e a righe verticali sull’addome, adorna il corpo centrale.

All’interno del collo si trova la scritta “125 anni di passione” mentre nel suo retro è ricamato il motto “La passione è la nostra forza“. Lo stemma del club è monocromatico ed il Macron Hero sul petto, così come tutti gli sponsor sono di colore bianco.

I pantaloncini sono color turchese con inserti blu navy negli orli mentre i calzettoni sono blu navy che sfuma nella parte alta verso il turchese.

Come giudicate la maglia away 2021-2022 di Macron per l’Udinese?