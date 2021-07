Il Biscione invade la seconda maglia dell’Inter 2021-2022

Dopo dieci lunghi anni di assenza dalle maglie dell’Inter, il Biscione, simbolo della squadra nerazzurra e della città di Milano, fa prepotentemente il suo ritorno sulle divise della Beneamata.

Dopo aver letteralmente stravolto la nuova prima maglia, infatti, il serpente nerazzurro invade anche la maglia away 2021-2022, che però, nonostante la singolare grafica che adorna la casacca, sembra essere più sobria rispetto alla rivoluzionaria maglia home.

La maglia è caratterizzata da un colletto a girocollo blu che sul retro diventa nero. Una combinazione simile appare anche sulle maniche, bordate infatti da una rifinitura nerazzurra.

Ma il vero piatto forte di questa divisa è, appunto, la riproduzione del serpente che si estende sulla manica sinistra e su tutto il fronte della casacca. Il biscione raffigurato è azzurro con squame nere, un motivo che richiama quello visto sulla maglia di casa.

Il precedente biscione del 2010-2011

Non è la prima volta che un serpente si manifesta su una divisa away dell’Inter: la nuova casacca, infatti, sembra proprio ispirata alla divisa da trasferta del 2010-11, rimasta nel cuore dei tifosi nerazzurri anche per via di tutte le toppe presenti su di essa celebranti il Triplete.

Il biscione stampato su quella maglia era, tuttavia, differente da quello attuale, che invece sembra essere più minuzioso e di cui non compare la testa per rispettare le regole UEFA. All’epoca, non a caso, l’Inter fu costretta a indossare una maglia senza la testa del serpente nelle partite di Champions League.

Quella fu la casacca che vide l’ultima apparizione non solo del Biscione, ma anche dello scudetto tricolore su una divisa dell’Inter. Entrambi sono ora casualmente ritornati a braccetto proprio sulla nuova seconda maglia. Dopo 11 stagioni, infatti, il tricolore torna al centro del petto anche della maglia away nerazzurra, attraverso una patch plastificata con il logo dell’Inter tono su tono.

Lo scudetto è affiancato a destra dal baffo della Nike e a sinistra dal nuovo stemma dei Campioni d’Italia, anche qui, come per la prima maglia, in versione monocromatica, stavolta di colore nero. Spicca, più in basso, il nuovo main sponsor Socios.com, svelato pochi giorni dopo il lancio della prima maglia, con la scritta “$Inter Fan Token by socios.com”.

Altri dettagli sono la dicitura “Inter Milano” in blu all’interno del colletto e le strisce nere sui fianchi che si congiungono con quelle dei pantaloncini.

Sul retro, nomi e numeri sono ancora neri, così come il logo dello sponsor Lenovo, anch’esso alla sua prima apparizione. Sia i pantaloncini che i calzettoni sono bianchi, questi ultimi con lo swoosh e la scritta “Inter” entrambi in blu.

Anche la nuova maglia away fa parte della campagna nerazzurra “The new skin of Milano”, e, analogamente a molte altre divise Nike, è realizzata con poliestere riciclato dalle bottiglie di plastica, come previsto dall’iniziativa “Move to Zero” del brand americano.

Vi piace la nuova maglia away dell’Inter 2021-2022?