I colori della Curva Sud nella seconda maglia della Roma 2021-2022

A più di un mese di distanza dalla presentazione della prima maglia, la Roma e New Balance hanno svelato la seconda divisa 2021-2022, che debutterà nel primo impegno ufficiale stagionale, l’andata playoff di Conference League in trasferta contro il Trabzonspor il 19 agosto.

La nuova maglia si ispira, come già fatto la scorsa stagione da Nike per la home, al design “ghiacciolo” delle maglie Pouchain di fine anni ‘70.



La maglia è bianca a girocollo con loghi rossi. I bordi delle maniche sono colorati con tre strisce rosso, arancione e giallo che come descritto nel comunicato ufficiale, “riflettono il cuore pulsante dello Stadio Olimpico: la Curva Sud, con il suo mare di striscioni e bandiere giallorosse”. Lo stesso design delle maniche si trova sul retro sotto al colletto e dove all’interno è presente la scritta A.S. Roma.

Il general manager di New Balance Football, Kenny McCallum, ha dichiarato: “New Balance si ispira all’incredibile storia dell’AS Roma e all’incrollabile supporto mostrato dalla sua tifoseria. Il club e i suoi sostenitori hanno un legame incredibile, e la nostra prima maglia Away riconosce il loro grande contributo alla squadra”.

I pantaloncini e i calzettoni sono bianchi, i primi con inserti rossi ai lati, mentre i secondi hanno una banda tricolore rossa, arancione e gialla.

Ready for what’s next…

Here’s our away shirt for the 2021-22 campaign!

#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/EtiLUkVMkc

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 18, 2021