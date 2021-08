Le maglie della Salernitana 2021-2022 per il ritorno in Serie A

Sono state presentate le nuove maglie della Salernitana 2021-2022 per la stagione del ritorno in Serie A dopo 23 anni. A realizzarle è Zeus, sponsor tecnico per la terza annata consecutiva.

Prima e seconda maglia Salernitana 2021-2022

La maglia per le sfide all’Arechi è la classica granata con colletto a polo, maniche raglan e una fantasia tono su tono sullo sfondo. Lo stemma della Salernitana è in silicone 3D applicato a caldo con fondo in tessuto, così come i loghi di Zeus.

Sulle maniche sono presenti degli inserti più scuri in transfer con effetto “compression” per una migliore aderenza della manica al braccio. Un ulteriore dettaglio è l’anno di fondazione “1919” applicato sul retro del collo. I pantaloncini sono neri con finiture granata e tessuto in microfibra.

In trasferta la divisa è bianca con colletto e maniche parzialmente tinti di granata.

Terza e quarta maglia Salernitana 2021-2022

Colore nero per la terza maglia con loghi Zeus gialli abbinati cromaticamente alla stampa di nomi e numeri. I pantaloncini sono granata.

Infine la quarta maglia denominata “Icon”, le strisce verticali biancocelesti richiamano la divisa usata nei primi anni di vita e successivamente dal 1929 al 1943.

Tutte le divise mostrano il motto “Macte Animo” all’interno del colletto e sono in tessuto Hyperknit con trama in jacquard studiata per la massima traspirazione.

