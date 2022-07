Nuovo stile per la maglia del Sassuolo 2022-2023 firmata Puma

La stagione 2022-2023 sarà la decima consecutiva per il Sassuolo in Serie A, vediamo quali sono le novità in tema maglie disegnate da Puma per l’occasione.

Iniziamo dalla divisa casalinga neroverde, le cui strisce verticali partono dal basso per interrompersi sul petto, una soluzione stilistica simile a quella che Puma ha adottato per il Milan. Il colletto è a girocollo, le maniche sono verdi con orlo nero.

La vestibilità della nuova maglia è regolare, il tessuto è in poliestere 100% riciclato con la tecnologia Puma Drycell per migliorare la traspirazione, merito anche del pannello posteriore in jacquard.

La maglia del Sassuolo 2022-2023 è già disponibile all’interno dello store ufficiale neroverde e presso i migliori rivenditori.