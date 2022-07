Le maglie del Bologna 2022-2023 tra moda e tradizione

Continuano le presentazioni delle divise dei club di Serie A 2022-2023, questa volta è il Bologna a svelare le nuove maglie home e away di Macron che saranno indossate durante la prossima stagione.

Le maglie, che vedono l’esordio dello sponsor Cazoo, sono caratterizzate dal classico design rossoblù, accompagnate da elementi che si ispirano al mondo della moda.

Prima maglia Bologna 2022-2023

La maglia di casa ospita come da tradizione le bande verticali rossoblù, lievemente più ampie rispetto allo scorso anno e piacevolmente riprese sul retro, separate una dall’altra da una grafica a righine sottilissime a contrasto che si intersecano tra loro in diagonale. La divisa si contraddistingue per la trama che riveste corpo e maniche, dove l’acronimo BFC viene ripreso dal logo e riportato tono su tono.

Ulteriori finiture rossoblù sono inserite sui bordi delle maniche e nel collo a V. All’interno del collo è sempre presente il motto “Lo squadrone che tremare il mondo fa”, mentre sul retro dello stesso è stampata la Coppa dell’Europa Centrale, nota come Mitropa Cup, posta tra gli anni 1932 e 2022 a celebrare i novant’anni dalla vittoria che incoronò il Bologna come la prima squadra italiana a vincere un torneo internazionale.

I pantaloncini sono bianchi per le partite in casa, i calzettoni invece blu, i primi sono decorati da bordi rossoblù mentre lo stesso dettaglio è presente nel risvolto delle calze.

Seconda maglia Bologna 2022-2023

La stessa grafica all-over caratterizza la maglia away, su base bianca e con i medesimi inserti rossoblù della home, su bordo manica e collo. Nel retro del collo, invece della celebrazione della coppa, è stampato in blu il claim societario “We Are One“, la divisa integra in questo caso pantaloncini blu e calzettoni bianchi con inserti rossoblu sui bordi e risvolti.

Maglia portiere Bologna 2022-2023

Assieme alle divise home e away è stato presentato il completo per i portieri, colorato interamente di verde acqua e impreziosito da un disegno geometrico inserito sui fianchi e sui lati dei pantaloncini, di colore nero, sormontato dal Macron Hero di colore bianco che si ripete su tutta la lunghezza.

Le divise sono realizzate in tessuto Eco-Fabric, filato 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard, in particolare EcoSirenaLight (visto lo scorso anno sulla maglia speciale della Sampdoria) e sono dotate di vestibilità “BodyFit” che aderisce perfettamente al corpo degli atleti ed il pannello in Eco-Micromesh posto sul retro agevola la traspirazione del sudore.

Vi piacciono le nuove maglie di Macron per il Bologna 2022-2023?