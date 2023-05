La maglia della Juventus 2023-2024 con il manto della zebra

È stata svelata ufficialmente la nuova maglia della Juventus 2023-2024, ideata per una nuova generazione di tifosi bianconeri. Dopo le strisce a triangoli dello scorso anno, Adidas sceglie ancora un design moderno in cui le tradizionali righe verticali bianconere si distinguono per una finitura spazzolata che riproduce il manto di una zebra.

L’audace grafica zebrata è evidenziata dal contrasto con i dettagli gialli, un colore che più volte in passato ha fatto capolino sulle maglie della Vecchia Signora, seppur in maniera meno marcata (2008-09 e 2005-06).

Sulla divisa 2023-2024 il giallo è presente in tutti gli elementi chiave: dal colletto allo stemma e ai loghi degli sponsor, dalle tre strisce che adornano le spalle fino al bordo manica e ai lati.

Il retro della casacca mostra uno sfondo nero sul quale sono stampati, in bianco con bordo giallo, i nomi e i numeri dei giocatori. Le strisce tornano nella parte inferiore, chiuse da un orlo giallo. Sia i pantaloncini che i calzettoni sono neri con finiture gialle, donando così alla divisa un look quasi total black.

La nuova divisa farà il suo esordio in Serie A nella sfida contro la Cremonese, in programma il 14 maggio allo Juventus Stadium.

I portieri in azzurro

Szczesny, Perin e Pinsoglio vestiranno di azzurro nella prossima stagione. La divisa da portiere è caratterizzata da un azzurro intenso con inserti più scuri sui fianchi e da una particolare grafica sullo sfondo. Il logo della Juventus e il marchio Adidas sono in bianco, così come il font delle personalizzazioni.

Come di consueto in vendita su Adidas.it ci saranno due versioni: l’Authentic indossata dai calciatori con tecnologia Heat.Rdy e vestibilità slim, o la versione da tifoso con tecnologia traspirante Aeroready. Entrambe sono realizzate in poliestere 100% riciclato, in linea con l’impegno di Adidas per ridurre i rifiuti plastici.

Nota dolente sui prezzi: la variante da tifoso sfonda il muro dei 100 €, mentre l’Authentic arriva a 150 €. Un trend al rialzo che purtroppo vedremo anche sui kit di Nike e Puma.

Come giudicate la nuova maglia della Juventus 2023-2024 con il manto della zebra?