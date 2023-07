Dopo la prima maglia, ecco la versione da trasferta 2023-2024 per il Milan, che assieme a Puma lancia un completo caratterizzato da una trama avvincente, simbolo della connessione tra il club rossonero e la città della moda e del design per eccellenza, e da un colore tanto elegante quanto fortunato.

Il kit è prevalentemente bianco, iconico colore per le maglie away del “diavolo”, introdotto la prima volta nel 1910, ed è decorato da una banda verticale rossonera posta nella parte sinistra del corpo, che ricorda il completo indossato nella stagione 2011-2012. Al suo interno si trova lo stemma del club, in versione grigia monocromatica. Proprio quest’ultimo è protagonista della grafica che copre gran parte della maglia, con la sagoma del crest che si ripete in serie dando vita ad un pattern ondulato color grigio, ispirato alle case di moda milanesi e ai pattern tradizionali della moda.

I pantaloncini infine, sono bianchi, proprio come i calzettoni che però riprendono invece la finitura rossonera presente sulla maglia.

Nell’occasione è stato presentato anche il completo away per i portieri, colorato di base arancione con una grafica geometrica.

The Lucky One

Il colore bianco per le divise da trasferta del Milan è un classico, un colore talmente iconico e vincente, da venire definito “The Lucky One” poiché molteplici sono i successi ottenuti dai rossoneri indossando proprio la casacca bianca. Tra i trofei alzati in maglia bianca spiccano ovviamente le vittorie europee tra Champions, dalla prima contro il Benfica nel 1963 all’ultima Liverpool nel 2007, Supercoppa Europea, vinta contro il Porto di Mourinho ed il Mondiale per Club 2007, vinto ai danni del Boca Juniors.

Cosa ne pensate della nuova divisa away del Milan 2023-2024?