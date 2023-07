Si è tenuta presso il Palazzo della Gran Guardia la presentazione della nuova maglia dell’Hellas Verona 2023-2024, un evento al quale hanno partecipato diverse autorità cittadine fra cui il sindaco Damiano Tommasi.

A indossare le divise realizzate dal nuovo sponsor tecnico Joma sono stati Lorenzo Montipò, Giangiacomo Magnani, Diego Coppola e Jayden Braaf.

“Semplicemente casa” è il nome della campagna di lancio con un video girato al Marcantonio Bentegodi, la casa dell’Hellas che nel corso della stagione festeggerà i 60 anni dalla sua inaugurazione. In suo omaggio sulla divisa sono stati aggiunti i soprannomi storici dello stadio: “Stadio dei Quarantamila” per la capacità originaria e “Stadio del Miliardo” per il costo in lire sostenuto all’epoca.

La maglia è blu come da tradizione, arricchita da una serie di strisce verticali tono su tono che ricordano il kit Macron del 2019-20. Il giallo colora invece il colletto a girocollo a costine, il bordo delle maniche e gli inserti che scorrono lungo i fianchi.

Nella parte posteriore del collo è stampata un’immagine dall’alto del Bentegodi che ingloba lo stemma societario con i mastini, ai lati troviamo l’acronimo HVFC e la data di fondazione 1903. I pantaloncini e i calzettoni che compongono il completo casalingo sono entrambi blu con dettagli gialli.

Anche Joma ha sposato l’ecologia e la sostenibilità, tutte le divise sono realizzate in poliestere riciclato al 100%, il tessuto è stato prodotto a partire da bottiglie in PET, in questo modo si riducono le emissioni di CO2 del 75% e si evita l’uso di derivati del petrolio.

Che ne pensate dell’esordio di Joma con l’Hellas Verona 2023-2024?