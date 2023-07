Le maglie del Napoli 2023-2024 con il tricolore e il Vesuvio

A New 3ra. Con questo slogan il Napoli ha presentato le nuove maglie 2023-2024 ancora disegnate in collaborazione con EA7.

Per la campagna di lancio è stato realizzato un video fra Napoli e Malibu, passando per Capri. Un surfista indossa la maglia azzurra dei campioni d’Italia partendo dalla città partenopea e attraversa i faraglioni di Capri per collegarsi ai tifosi azzurri di tutto il mondo, rappresentati da un altro surfista che con la maglia away si dirige verso il pontile della spiaggia di Malibù.

Il tricolore per gli Azzurri

Come era prevedibile la nuova maglia azzurra celebra in maniera evidente il terzo scudetto conquistato dopo 33 anni di attesa. Il tricolore italiano decora lo scollo a V incrociato e l’orlo delle maniche, insieme allo scudetto applicato con orgoglio al centro del petto fra lo stemma del Napoli e il logo EA7.

Proprio lo stemma del club, come lo scorso anno, è stato inserito in serie nella speciale trama tono su tono. Un ulteriore dettaglio è il profilo bianco che evidenzia le maniche raglan.

Sul lato sponsor registriamo davvero l’inizio di una nuova era, infatti dopo diciotto anni non c’è più il marchio Lete che tanto ha fatto discutere per l’ingombrante colore rosso. Al suo posto troviamo MSC colorato di bianco, un grande passo in avanti. Novità anche sulla manica sinistra con eBay, mentre sul retro è stato confermato Upbit.

“La maglia con il tricolore sul petto è un simbolo di ‘Rinascimento’, l’inizio di una nuova Era per il Napoli nel Mondo”, ha dichiarato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa. “Noi viviamo la maglia del Napoli in maniera viscerale, come in maniera viscerale è sentita la passione dei tifosi napoletani per la squadra. È l’inizio di una nuova Era, perché lo scudetto è tornato a Napoli e tutti i media planetari si sono occupati di un fenomeno che credo possa continuare nel tempo”.

L’omaggio al Vesuvio in trasferta

Lontano dal Diego Armando Maradona il Napoli porterà in giro un pezzo della città. La maglia da trasferta, bianca con bordi blu, presenta una stampa stilizzata del Vesuvio, uno dei simboli di Napoli.

“In questi anni è stato un privilegio lavorare con il gruppo Armani. Oggi presentiamo le prime due maglie home e away, in casa e fuori casa che sono caratterizzate soprattutto dallo scudetto e dal colletto tricolore. C’è anche un omaggio alla città, con un sole che sorge dal Vesuvio come simbolo delle nostre radici”, sono state le parole di Valentina De Laurentiis, Style Designer del Napoli.

Entrambe le maglie sono già disponibili per l’acquisto sullo store ufficiale del Napoli al prezzo di 130 €, per la replica più economica dovremo attendere ancora.

Quali sono le vostre impressioni sulle nuove maglie del Napoli 2023-2024?