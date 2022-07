Le maglie del Napoli 2022-2023 griffate ancora EA7

Dopo aver battuto ogni record in tema di kit utilizzati in una stagione, il Napoli ha svelato le nuove maglie 2022-2023, ancora una volta con il marchio EA7. Il brand di Giorgio Armani, come confermato dal club partenopeo, ha curato la creatività delle nuove divise, mentre la produzione e la distribuzione è gestita dal Napoli.

Il design della prima maglia prevede il colore azzurro di base accompagnato da varie tonalità di blu sulle maniche, fino a diventare blu navy sulle spalle. Il corpo è caratterizzato da una trama con il logo circolare del Napoli ripetuto in serie.

Confermati gli sponsor: l’ormai tradizionale Lete (in rosso), MSC e Amazon sulla manica sinistra.

La seconda maglia mostra il medesimo modello di quella casalinga, i colori sono il bianco e molteplici toni di azzurro sulle maniche.

Il 2022-2023 sarà caratterizzato ancora da molteplici divise, come confermato da Alessandro Formisano, responsabile marketing del club azzurro: “Abbiamo svelato solo le prime due, azzurra e bianca. Non ci sarà solo la terza, arriveremo a molte altre maglie che celebreranno il Natale, Halloween e tanti momenti della vita delle persone. Se il calcio è una fede incrollabile, allora è giusto che la squadra ti accompagni in tanti momenti della vita e dell’anno. C’è anche una collezione per celebrare Diego”.

Che ne pensate di queste scelta del Napoli e delle nuove maglie 2022-2023?