Erreà svela le maglie delle nazionali “minori” UEFA 2022-2024

Sono state presentate da Erreà, presso il Palazzo Marchi di Parma, le nuove maglie delle nazionali che aderiscono al Kit Assistance Scheme, il programma della UEFA che sostiene le federazioni calcistiche più piccole fornendo loro il materiale tecnico sportivo. Il marchio emiliano, subentrato nel programma a Macron in una sorta di staffetta tutta italiana, sarà il partner ufficiale della UEFA fino al 2026.

Passiamo dunque in rassegna tutte le maglie da casa e trasferta di Andorra, Bielorussia, Cipro, Far Oer, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta e San Marino. Otto collezioni incentrate sul concetto di identità e legame con il territorio, temi che rafforzano l’idea di personalizzazione delle divise, un fattore che contraddistingue da sempre i lavori di Erreà.

Andorra

Una grafica geometrica blu e gialla, insieme al colore rosso di base, ricrea la bandiera andorrana sulla maglia home. La divisa away è invece blu con due sottili linee rosse e gialle poste in verticale sul lato sinistro.

Bielorussia

La prima maglia è granata con un’ampia banda al centro colorata di menta che riproduce un ornamento tipico della tradizione bielorussa. Per il kit away la base è menta mentre la fascia verticale è blu e nera.

Cipro

Un particolare mosaico presente nella Villa di Teseo nel parco archeologico di Paphos, realizzato tono su tono, caratterizza le maglie di Cipro 2022-2024. Colore azzurro con bordi bianchi in casa, tinte invertite in trasferta.

Far Oer

Semplice e su sfondo bianco, la maglia di casa delle Far Oer propone una fascia verticale sul lato destro composta da sottili linee sfumate blu e rosse, con lo scopo di ricreare la bandiera nazionale. Il kit away è azzurro e sul lato destro mostra una croce tono su tono che richiama quella della bandiera delle Isole Far Oer. C’è anche una terza maglia basata sul modello casalingo ma tinta di verde.

Liechtenstein

Anche per il Liechtenstein le maglie sono tre, tutte con una fantasia tono su tono a rombi in stile simil damascato. La prima maglia è azzurra, la seconda è rossa e la terza bianca.

Lussemburgo

Per il Lussemburgo Erreà ha disegnato tre divise differenti. Partiamo dalla home che su base rossa presenta una fascia verticale bordata di celeste al centro, all’interno della quale è ripetuto tono su tono il leone preso in prestito dallo stemma nazionale. Lo stesso leone è replicato anche su una porzione delle spalle.

Sulla seconda maglia blu compaiono una serie di particolari bande orizzontali più chiare, composte a loro volta da sottili righine celesti e di nuovo dal simbolo del leone. Infine la terza casacca che spicca per il template crociato, su sfondo bianco compare infatti una croce al cui interno troviamo una fantasia geometrica composta da linee celesti, bianche e rosse.

Malta

Ancora un gioco tono su tono distingue le maglie per la nazionale di Malta, in questo caso sullo sfondo compare la ripetizione della Croce di San Giovanni, conosciuta anche come Croce di Malta. In casa la maglia è rossa con due fasce bianche che scorrono lungo i fianchi, in trasferta le tinte si invertono.

San Marino

Nuove divise anche per la Repubblica di San Marino che pochi mesi fa ha festeggiato i 90 anni. Prima maglia celeste con le tre torri (Guaita, Cesta e Montale) stilizzate sullo sfondo, colletto a girocollo e la scritta “L’antica terra della libertà” stampata all’interno. La fantasia che caratterizza i kit away (blu) e third (bianco) è un omaggio agli affreschi presenti nella Sala del Consiglio di Palazzo Pubblico.

“L’importanza che riveste tale collaborazione rappresenta per la nostra azienda un traguardo di enorme prestigio e il coronamento ideale di molti anni di lavoro. Una sfida professionale molto significativa in cui abbiamo messo molta creatività ed energia. Nel realizzare i kit abbiamo portato oltre 30 anni di esperienza, creando per ogni paese coinvolto un look unico e immediatamente distintivo”. sono state le parole di un entusiasta Angelo Gandolfi, presidente di Erreà Sport.

Tutte le divise delle nazionali appartenenti al programma Kit Assistance Scheme dell’UEFA sono certificate Oeko-Tex Standard 100, un importante attestato che verifica tutte le fasi della filiera del prodotto fissando limiti estremamente severi alle sostanze nocive per la salute.

È il vostro momento, cosa ne pensate dei lavori personalizzati di Erreà per le “piccole” nazionali UEFA?