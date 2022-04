Ezeta alla conquista della capitale, svelate le maglie per la Roma C8 2022-2023

Dopo aver realizzato le divise della Lazio C8, il brand Ezeta è passato dall’altra sponda del Tevere disegnando anche le nuove maglie per la Roma Calcio a 8 2022-2023.

La collezione è stata presentata con un bellissimo servizio fotografico con lo sfondo del Ponte Flaminio e del Foro Italico, una cura del dettaglio che spesso non vediamo nemmeno per i club di Serie A, come si può evincere anche dalle bandiere realizzate appositamente per l’occasione.

Le due maglie, nera per i giocatori di movimento e bianca per i portieri, si distinguono per la fascia aranciorossa che cinge il petto e le maniche, proseguendo anche sul retro. Al centro trova posto lo stemma della AS Roma Calcio a 8, riproposto anche in tono su tono sull’intera casacca, un dettaglio che ormai è un segno distintivo del marchio fondato da Enzo Contenta e Michele Paoletti.

“Non abbiamo scelto le tonalità del giallo e del rosso usate nell’ultimo decennio dagli altri sponsor tecnici perché troppo simili ai colori del municipio di Roma e lontane, a nostro parere, dalla storia della AS Roma. La sfida era quella di spingere al massimo la forza iconica dei GialloRossi, perciò abbiamo scelto i colori che hanno caratterizzato la “Magica Roma” della seconda metà degli anni novanta, rappresentata da campioni come Totti, Aldair, Balbo, Cafù e Candela” – sono le parole di Enzo Contenta, fondatore di Ezeta –. “La partitura orizzontale bicolore arancio-porpora continua su maniche e retro, abbracciando così tutta la maglia, caratterizzata e impreziosita dalla ripetizione del logo in stile Ezeta, tratto distintivo del nostro brand”.

La tradizionale maglia rossa potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi, mentre a breve sarà presentata una maglia verde petrolio con il medesimo design usato per la bianca e la nera.

Le divise della Roma C8 sono già in vendita presso Classic Football Shirts.