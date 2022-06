Torna il gessato sulla maglia away del Celtic 2022-2023

Non è la prima volta che le vediamo, ma le strisce verticali sulla divisa del Celtic provocano sempre un certo senso di smarrimento non appena vengono svelate.

Quest’anno Adidas ha scelto di avventurarsi in questo territorio quanto mai incerto scegliendo, per la maglia away del Celtic 2022-2023, di rivisitare una divisa in uso tra il ’92 e il ’94.

È il gessato a tornare protagonista, uno sfondo nero è tagliato da strisce verticali verdi con bordi bianchi. Il colletto è un semplice girocollo nero, sulle spalle si stendono le tre strisce Adidas verdi e le finiture delle maniche si dividono a metà tra il verde e il nero.

Un look accattivante e al tempo stesso raffinato, merito anche della cura che Adidas ha riservato ai dettagli.

Lo stemma è adagiato sopra un ampio scudo nero con il profilo bianco che riprende fedelmente il disegno della divisa a cui Adidas si è ispirata. Sulla schiena trova spazio la scritta “Celtic FC”, riprodotta con l’iconico font della vetrata posta sopra l’entrata del vecchio Celtic Park.

Completano il kit pantaloncini neri con bordo verde e le tre strisce sui lati, e calzettoni neri con banda superiore verde e strisce bianche.

Come Umbro per il West Ham, anche Adidas ha scelto di ripescare una divisa del passato cercando di donarle un’interpretazione più attuale. Cosa ne pensate del lavoro di Adidas per la maglia da trasferta del Celtic 2022-2023?