Puma svela la maglia del Borussia Dortmund 2021-2022

È la volta dei gialloneri di Dortmund che in occasione dell’ultima di campionato hanno scoperto le carte indossando quella che sarà la maglia di casa per la stagione 2021-2022, griffata Puma. Dopo la “fulminante” casacca dell’annata appena conclusa, per la maggiore era lecito aspettarsi una maglia ugualmente, se non ancor più stravagante mentre la scelta è ricaduta su un kit che torna nei confini della sobrietà.

La maglia è composta dal corpo di colore giallo, sia sul fronte che sul retro, dalle maniche a righe giallo-nere e dagli inserti neri presenti sulle spalle e sugli orli delle maniche. Il logo del club viene ricamato sul cuore, quello del brand tedesco dalla parte opposta, mentre al centro si trova lo sponsor 1&1. Nomi e numeri dei giocatori sono stampati in nero.

I pantaloncini total black non presentano alcun dettaglio in contrasto mentre i calzettoni, di colore giallo, sono decorati da cinque righe nere, con una più staccata che lascia spazio all’acronimo BVB sugli stinchi ed il logo Puma sui polpacci. Saranno utilizzabili in alternativa anche i pantaloncini gialli abbinati ai calzettoni neri.

I più maliziosi penseranno ad un copia-incolla dai “cugini” dell’altro Borussia, e in effetti non vi sono dei sostanziali cambiamenti tra una maglia e l’altra, se non nella disposizione della trama a righe e ovviamente nei colori sociali. Si potrebbe pensare allora che in casa Puma abbiano smarrito la creatività o che dopo l’azzardo della passata stagione abbiano optato per una soluzione più moderata, insomma anche quest’anno la maglia dei gialloneri farà discutere.

Voi che giudizio date alla nuova maglia 2021-2022 del Borussia Dortmund?