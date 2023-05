La maglia del Crystal Palace 2023-2024, omaggio al “Palazzo di Cristallo”

Il 27 maggio sono stati festeggiati i dieci anni dalla promozione in Premier League e per l’occasione il marchio italiano Macron e Crystal Palace hanno svelato quella che sarà la maglia home per la stagione 2023-2024 delle Eagles.

La divisa, che ha esordito nel pareggio casalingo con il Nottingham Forest, rende omaggio all’omonimo storico impianto utilizzato agli albori della società londinese.

Per la maglia di casa della prossima stagione Macron ha optato per un design classico diviso a quarti di rosso e blu spezzati da una linea bianca, impreziosita da mezzi bordi bianchi rifiniti da un sottilissimo bicolore rossoblù nel girocollo e nelle maniche in stile raglan. Nel pannello a V cucito dietro alla nuca è stampato in bianco il soprannome “EAGLES” ma il vero protagonista della divisa è il profilo del famoso “Crystal Palace”, il primo impianto utilizzato dal club da cui sorse nel 1861 prendendone il nome, disegnato tono su tono nel corpo frontale.

Pantaloncini blu con profili laterali di colore rosso e calzettoni blu con l’acronimo CPFC ricamato in bianco sul polpaccio completano il kit.

Gli scatti per la campagna di lancio sono stati realizzati nella simbolica Leake Street, un tunnel stradale famoso per la street-art e i suoi graffiti (tra cui sono presenti alcuni lavori di Banksy), davanti al nuovo murales che recita “South London and Proud, since 1861“.

L’origine del “Palazzo di Cristallo”

Forse non tutti sanno che originariamente il Crystal Palace fu eretto in occasione della prima Esposizione Mondiale (EXPO) della storia per ordine della Regina Vittoria ed ideato da un costruttore di serre, tal Joseph Paxton che realizzò un progetto costituito da tubolari prefabbricati e travi, in modo da poter erigere il palazzo in tempo per l’esposizione ed al minor costo possibile. L’edificio fu in seguito smantellato e ricostruito in una zona diversa, per finire tragicamente distrutto a causa di un incendio nel 1936. La squadra del sud di Londra giocò le partite di casa nell’impianto fino al 1924, anno in cui si trasferì a Selhurst Park.

La maglia è venduta sul sito del club al prezzo di 79,80€ nella versione “body-fit” e 68,40€ nella versione normale.

