Dopo una stagione difficile, che all’inizio sembrava proiettarsi verso una serrata lotta scudetto, ma post lockdown ha invece rischiato di tramutarsi in un’annata fallimentare, la Lazio si è consolata guadagnando l’accesso alla fase a gironi di Champions League 2020-2021.

Un banco di prova per la squadra guidata dal più giovane dei fratelli Inzaghi, che dopo anni di prestazioni positive in Italia e al di sotto delle aspettative (di dirigenza e tifosi) in Europa, si appresta ad affrontare la nuova stagione con diversa consapevolezza e, scommettiamo, anche con una rinnovata fame.

Non solo voglia di vincere e convincere: qualcos’altro accompagnerà i biancocelesti nel cammino verso la coppa dalle grandi orecchie.

Si tratta della nuova maglia creata da Macron e che verrà utilizzata dalla Lazio nelle coppe europee. Un lavoro sulla scia della maglia per celebrare i 120 anni e che differisce dalla stessa nei dettagli, ma non nell’impianto principale.



La maglia rispecchia essenzialmente la versione precedente, ma in questo caso si cinge di inserti dorati. Ultimamente il dorato per celebrare le notti di coppa sta diventando un colore sempre più utilizzato dai top club, ad esempio dall’Ajax.

La maglia presenta un colletto a polo in cui celeste, oro e nero si alternano creando un motivo a tre strati. Lo scollo a V è anch’esso nero, mentre al dorato viene riservato anche il logo dello sponsor Macron sulla parte destra del petto, e i bordi della striscia nera su cui logo sponsor e logo squadra sono stati allocati dai creativi del brand italiano.

Nel retro, sotto al colletto, è ricamata in oro la scritta “S.S. Lazio”, mentre nella parte interna del colletto è invece presente il motto “Noi l’amiamo e per lei combattiamo”.

A questo già iconico kit sono abbinati pantaloncini bianchi con riga laterale nera e calzettoni celesti.

La maglia debutterà nella prima partita europea delle aquile romane che avrà luogo nella finestra 20-21 Ottobre.

Cosa ne pensate di questa rivisitazione continentale della maglia dei 120 anni della squadra di Lotito? Fatecelo sapere nei commenti!