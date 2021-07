Il leggendario minuto 93:20 sulla maglia del Manchester City 2021-2022

Il Manchester City e Puma hanno presentato la nuova maglia 2021-2022, la stagione che porterà al decimo anniversario dell’entusiasmante vittoria in Premier League del 2011-12.

Il ricordo del gol di Sergio Aguero, segnato al minuto 93:20, riecheggia sulla nuova divisa del City con un grafica all-over che riproduce un orologio digitale fermo in quel magico istante impresso nella memoria di tutti i tifosi. Il Manchester City, guidato in panchina da Roberto Mancini, riuscì a ribaltare la partita contro il QPR in un finale thriller che riportò il titolo in casa Citizens dopo ben 44 anni. Fu l’inizio di una nuova era per il club che da allora vinse altri quattro campionati in dieci stagioni.

La maglia mostra uno scollo a V e un inserto bianco sui fianchi, proprio come abbiamo già visto per il Milan. Due le opzioni per i pantaloncini del completo casalingo, celeste o bianco, da abbinare in base ai colori degli avversari. I calzettoni sono celesti con una serie di righe bianche orizzontali.

“Testimoniare quel momento è qualcosa che non dimenticherò mai. Quando il gol è andato a segno, sapevamo di aver appena visto la grandezza, qualcosa di speciale”, ha detto Micah Richards, leggenda del Manchester City. “Il campionato era in bilico e assicurarselo nell’ultimo minuto, in quel modo, non credo si possa mai replicare. Il nuovo kit è un perfetto tributo a uno dei momenti più belli della storia del City”.

Il nuovo kit prodotto da Puma combina filati in poliestere riciclato 100%, sul retro la struttura jacquard aumenta leggerezza e traspirazione insieme alla tecnologia DryCell per mantenere il corpo asciutto.

Svelata anche la maglia da portiere, verde di base, caratterizzata da una speciale grafica ispirata agli eSports. In vendita è possibile trovare anche tutto il materiale indossato prima delle partite: maglietta, giacca e pantaloncini frutto della collaborazione tra Puma e First Mile.

Qual è il vostro giudizio sulla nuova collezione del Manchester City 2021-2022?