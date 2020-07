Il Milan si “tatua” l’architettura di Milano sulla maglia 2020-2021

La storia di Milano “tatuata” addosso. Il Milan riparte dai simboli della sua città e nella nuova maglia Home 2020-2021, realizzata da Puma, sposa appieno la linea “Crafted from Culture”, la nuova campagna dello sponsor tecnico tedesco.

Il rosso e il nero si fondono con la storia e la modernità della città meneghina, raffiguranti i suggestivi dettagli architettonici della Galleria Vittorio Emanuele II che caratterizzano entrambi i fronti. Un mix di eleganza e glamour che si identificano perfettamente nel motivo appartenente al Centro commerciale più antico d’Italia, situato a pochi passi dal Duomo.

Maglia Home Milan 2020-2021

Ritornano le strisce larghe, rispetto alla passata stagione, a far da sfondo al classico logo Puma e allo stemma del Milan. Novità per quanto riguarda lo sponsor che, come visto già per l’Arsenal, presenta la dicitura “Emirates Fly Better”, brand di Fly Emirates che sostituisce la classica trascrizione integrale. Il nero rifinisce maniche, spalle e colletto, con stampate sul retro le iniziali del club nel classico font utilizzato da anni dal club di Via Aldo Rossi. Il modello è realizzato in DryCell, la tecnologia anti-sudore, utilizzata abitualmente da Puma, che aiuta a mantenere una sensazione di asciutto e di comfort.

Domina il bianco sui tradizionali pantaloncini per la maglia da casa, leggermente “sporcati” i calzettoni che presentano delle strisce rosse sfumate in orizzontale, oltre alle iniziali già presenti sul retro del colletto. Disponibili anche le varianti di colore nero.

Maglia Portiere Milan 2020-2021

Trama esagonale per la maglia dei portieri, che segue quanto già proposto da Puma in altre squadre per i kit degli estremi difensori. Sfumatura verde acqua, completata da pantaloncini e calzettoni in tinta.

L’esordio della nuova maglia sulle spalle di Ibrahimovic e compagni avverrà il 2 agosto, nella penultima sfida di campionato contro il Cagliari, in un suggestivo e anomalo San Siro senza spettatori. Già con il nuovo font unico della Serie A che esordirà sulle divise di tutte le squadre, come rivelato qualche settimana fa, nella prossima stagione.

Cosa ne pensate del nuovo modello “Crafted from Culture” realizzato da Puma per il Milan 2020-21?