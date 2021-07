Puma svela la maglia da trasferta del Milan 2021-2022

Mentre la squadra è al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione, il Milan ha presentato insieme a Puma la nuova maglia da trasferta 2021-2022.

Una divisa che celebra l’operato dell’ente benefico Fondazione Milan e promuove un’iniziativa di beneficenza mondiale che sarà lanciata a settembre.

La nuova maglia away, denominata “golden kit”, si colora di un oro pallido e presenta un pattern geometrico sullo sfondo composto, secondo il comunicato, dal perimetro delle sei città coinvolte nel progetto di beneficenza “From Milan to the World”: New York (USA), Rio de Janeiro (Brasile), Kolkata (India), Melbourne (Australia), Nairobi (Kenya) e Milano (Italia). L’iniziativa, ideata da Fondazione Milan con il supporto di Puma, vedrà i tifosi rossoneri votare per sostenere uno dei sei progetti socio-educativi proposti nelle suddette città.

Viene meno dunque il mito della seconda maglia bianca per il Milan, per quanto questo oro/avorio possa avvicinarsi. Il colletto è a girocollo senza inserti in contrasto, proprio come quello della prima maglia del Milan. Il rosso compare sulle spalle, sull’orlo delle maniche e sul main sponsor Fly Emirates, mentre il nero colora i loghi di Puma e la stampa di nomi e numeri. Sul retro del collo è applicata la scritta “Fondazione Milan” dorata.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di lanciare questo Away Kit con il nostro partner Puma e celebrare l’impegno di Fondazione Milan, costantemente al lavoro per aiutare le persone bisognose sia a livello locale che internazionale. La maglia è molto elegante con il suo colore dorato e il pattern geometrico, ma soprattutto ci aiuterà a innescare un concreto cambiamento nel mondo attraverso l’iniziativa “From Milan to the World”, che verrà lanciata nel prossimo futuro. Siamo particolarmente orgogliosi di poterlo fare come Club, perché l’iniziativa si inserisce perfettamente nel nostro percorso di responsabilità sociale che rimane un aspetto molto importante del nostro lavoro al Milan, dentro e fuori dal campo”.

“Il Milan unisce tante persone in tutto il mondo attraverso il calcio e i progetti di beneficenza. Per questo abbiamo voluto rendere omaggio a questo impegno con una particolare scelta di design: l’idea alla base del pattern integrato nella maglia è quella di includere l’identità di tutte le città collegate alla Fondazione”, ha affermato Nick Willems, Graphic Designer Teamsport Apparel. “Ciascuna città è presente sulla maglia con una grafica dedicata, posizionata all’interno del perimetro della città stessa. Le grafiche delle città compongono poi un pattern ripetuto che le collega tutte e sei, a simboleggiare la forza e l’impatto del Milan e della Fondazione”.