In anteprima la maglia dell’Italia da trasferta 2021-2022: che novità da Puma!

Circolano le prime indiscrezioni sulla nuova maglia da trasferta dell’Italia 2021-2022, confermate dai nostri amici di Todo Sobre Camisetas. Le foto annunciano una grande novità in casa Puma con uno stile che vedremo su diverse nazionali griffate dal brand tedesco.

Sulla maglia bianca saltano subito all’occhio la disposizione dello stemma della FIGC e del logo Puma, entrambi affiancati al centro e divisi da una linea blu. Subito sotto compare la scritta “Italia” con il tricolore italiano.

Sulle maniche e su tutta la parte frontale si intravede un pattern con il logo della FIGC ripetuto in serie, una soluzione grafica molto simile a quella di Diadora nel 1994. Un ultimo dettaglio sono le finiture blu sulle spalle e sull’orlo delle maniche.

Una casacca che per la sua estrema semplicità ricorda le maglie da allenamento o pre-gara, tanto da farci dubitare inizialmente che fosse davvero la nuova maglia away dell’Italia. Non è chiaro ancora se la vedremo già agli Europei 2021, mandando in archivio la bianca del Rinascimento, oppure in seguito per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Il medesimo template è stato riservato anche per i portieri, i quali avranno una maglia blu navy e una gialla. Qui il pattern sullo sfondo è molto più evidente.

Puma ci ha abituato spesso a idee coraggiose e innovative, è un brand che ama stupire. Se il concetto di questo modello è di riunire tutti evidenziando l’orgoglio per il proprio paese e per la sua bandiera, il risultato rischia di essere troppo scarno.

Voi cosa ne pensate?