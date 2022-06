La maglia del Newcastle 2022-2023 per i 130 anni

Fondato il 9 dicembre 1892, il Newcastle United quest’anno compirà 130 anni. Per l’occasione il marchio Castore, sponsor tecnico del club inglese, ha realizzato la nuova maglia 2022-2023 con un look classico per rendere omaggio alla storia dei Magpies.

Le tradizionali righe verticali, quattro nere e tre bianche, scorrono sull’intera casacca, maniche e retro compresi (e di questi tempi non è scontato). Il main sponsor Fun88 e il logo di Castore sono azzurri, per meglio abbinarsi al colore del nastro presente nello stemma del Newcastle.

Il colletto è a girocollo con una riga nera all’interno, un dettaglio presente anche sull’orlo delle maniche, mentre l’anniversario è richiamato con la scritta “130 years” stampata in verticale sulla riga bianca centrale della parte posteriore.

Entrato di recente nel mondo delle sponsorizzazioni tecniche, il brand Castore nel 2022-23 vestirà anche il Siviglia, l’Aston Villa, il Bayer Leverkusen e i Rangers per citarne qualcuna. Come giudicate il suo operato per la nuova maglia del Newcastle 2022-2023?