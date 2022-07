La maglia del Nottingham Forest 2022-2023 per il ritorno in Premier League

Dopo ventitré anni dall’ultima comparsa in Premier League, il Nottingham Forest ha presentato la maglia 2022-2023 con cui tornerà ad affrontare le grandi del calcio inglese, grazie alla promozione ottenuta la scorsa stagione.

La maglia è prodotta dal brand italiano Macron ed è accompagnata dalla campagna di lancio “My City My Shirt”

Il classico rosso Garibaldi tinge la maglia dei “reds”, decorata su maniche, fianchi e colletto da un motivo tono su tono che riprende le campate del Trent Bridge, il famoso ponte che i tifosi hanno percorso per anni e che tuttora percorrono per recarsi al City Ground, stadio del Forest.

L’acronimo COYR (come on you reds) è ricamato dietro al collo, posizionato tra due finiture bianche.

I pantaloncini sono bianchi a spezzare il completo e presentano la medesima trama della maglia nei fianchetti rossi e negli orli, i calzettoni invece sono rossi con risvolto più scuro. La divisa può essere preordinata nello store ufficiale del club.

My City My shirt

La campagna “My City My Shirt” è stata sviluppata in collaborazione con il collettivo “Nottingham Forest Supporters Trust e Fans For Diversity“. Più di trenta tifosi, provenienti da diversi panorami sociali e culturali sono stati immortalati al City Ground e nei luoghi simbolo di Nottingham per celebrare la diversità di ognuno e la passione comune per il Forest. Qui il racconto completo della campagna.

Come giudicate il lavoro di Macron per il ritorno in Premier del Nottingham Forest?